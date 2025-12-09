Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 115 Tarnów-Szczucin, zawieszonego od 2000 roku.

Na wiosnę przyszłego roku PKP PLK ogłosi przetarg na projekt i modernizację linii, a jej ponowne oddanie do użytku planowane jest na koniec 2029 roku.

Koszt modernizacji całego odcinka to ok. 500 mln zł, co pozwoli pociągom osiągać prędkość do 120 km/h.

Wraca kultowa Szczucinka. Mieszkańcy czekali na to 25 lat

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał świetne wieści dotyczące przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 115 Tarnów-Szczucin. To oznacza powrót kultowej Szczucinki, łączącej Tarnów z Powiślem Dąbrowskim.

– Ważna informacja dla rozwoju Małopolski. Rozmawiałem o tym z Ministrem Infrastruktury. Chodzi o linię kolejową Tarnów-Szczucin, potocznie nazywaną „Szczucinką”. Przestała ona jeździć w roku 2000. Potem okazjonalnie przez jakiś czas działała do Żabna, głównie przewozy towarowe. Nie została jednak później uruchomiona w pełnej skali na rzecz potrzeb transportu osobowego. Zmieniamy to! Jesteśmy po rozmowach z PKP i Ministrem Infrastruktury Klimczakiem. Plany są następujące: przywracamy linię kolejową Tarnów-Szczucin. „Szczucinka” wraca do życia – poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z zapowiedziami, proces przywracania linii do życia został już szczegółowo zaplanowany. Jak przekazał wicepremier, już na wiosnę przyszłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe mają ogłosić przetarg na zaprojektowanie całej trasy do Szczucina. Projekt zostanie podzielony na etapy. W pierwszej kolejności modernizację przejdzie odcinek z Tarnowa do Żabna. To właśnie na tej części trasy, po 2000 roku, sporadycznie odbywał się jeszcze ruch towarowy.

Koszt pierwszego etapu prac jest imponujący. Szacuje się go na kwotę od 200 do 250 milionów złotych. Jednak to dopiero początek. Całkowita wartość inwestycji, obejmującej modernizację i odbudowę całej linii aż do Szczucina, ma wynieść około 500 milionów złotych. To ogromne środki, które mają na celu nie tylko odtworzenie torowiska, ale gruntowną modernizację całej infrastruktury.

Pociągi pojadą z prędkością 120 km/h! Co oznacza modernizacja linii Tarnów-Szczucin?

Inwestycja to nie tylko położenie nowych torów. To prawdziwa rewolucja jakościowa dla pasażerów. Dzięki gruntownej modernizacji, pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po trasie z prędkością dochodzącą do 120 km/h. Oznacza to szybkie, sprawne i komfortowe połączenie z Tarnowem dla mieszkańców takich miejscowości jak Żabno, Dąbrowa Tarnowska czy wreszcie Szczucin.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, finalne oddanie całej trasy do użytku planowane jest na koniec 2029 roku. Choć perspektywa kilku lat może wydawać się odległa, dla mieszkańców regionu, którzy na powrót pociągów czekają od blisko ćwierćwiecza, jest to niezwykle obiecująca i konkretna zapowiedź końca komunikacyjnego wykluczenia. Powrót „Szczucinki” to szansa na rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny dla całej wschodniej części Małopolski.

Trasa Szczucinki, czyli pociągiem z Tarnowa do Szczucina

