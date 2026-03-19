Wszystkie rozwody Michała Wiśniewskiego. To on porzucał?! Mocne zarzuty byłych żon!

Michał i Pola Wiśniewscy: Koniec piątego małżeństwa lidera Ich Troje

Nie od dziś wiadomo, że uczucia gwiazd show-biznesu szybko się rodzą i jeszcze szybciej gasną. Chociaż jest wiele par, które idą razem przez życie od kilku dekad, to powoli takie związki stają się rzadkością. Rozstania sław budzą ogromne zainteresowanie, a i sami często swoimi wypowiedziami dolewają oliwy do ognia.

Kilka dni temu oficjalnie zakończyło się małżeństwo Sandry Kubickiej (31 l.) i Aleksandra Milwiw-Barona (45 l.). Teraz do rozwodu szykuje się Michał Wiśniewski (53 l.). I to po raz piąty. Od pewnego czasu mówiło się, że w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską (40 l.) nie dzieje się najlepiej. W mediach społecznościowych zamieszczali wymowne wpisy, aż w końcu w minioną środę muzyk potwierdził rozstanie.

W osobistym oświadczeniu poprosił również o uszanowanie ich dzieci. Zwaśnieni (jeszcze) małżonkowie doczekali się wspólnie dwójki pociech. Zarówno Michał, jak i Pola mają jeszcze po czwórce dzieci z poprzednich związków. Lider Ich Troje zaapelował również "o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania". Wyraził też nadzieję, że razem z Polą wyjdą z tego "jak najmniej poranieni".

Piąta żona artysty nie udzieliła na razie bezpośredniego komentarza w tej sprawie. Opublikowała za to kilka tajemniczych wpisów, w których napisała o życiowych zmianach oraz strachu.

Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy - dodała na końcu.

Michał Wiśniewski i Magda Femme: Mocne oskarżenia i public relations

Magda Femme (54 l.) była pierwszą kobietą, którą muzyk Ich Troje zaprowadził przed ołtarze. Poznali się w barze karaoke. Później Wiśniewski zaproponował jej rolę wokalistki w swoim zespole. Relacja zawodowa mieszkała się z prywatną. Pobrali się w 1996 roku. Po latach piosenkarka wspominała, że "Wiśnia" zakazał jej mówienia o ich związku. Miał obawiać się utraty zainteresowania fanek.

Kiedy w 1996 roku braliśmy ślub, od razu mi oświadczył: Nie przyznajesz się, że jesteś moją żoną, bo te wszystkie piszczące fanki na koncertach będą rozczarowane, przestaną się we mnie zakochiwać i będziemy mniej popularni. To byłby błąd marketingowy. Podporządkowałam się temu, bo przecież Michał – tak świetny biznesmen – na pewno ma rację - mówiła w rozmowie z "Vivą".

Wiśniewski przejął całkowitą kontrolę nad życiem żony. Gdy ich relacja zaczęła się psuć, miał stwierdzić, że albo z nim zostanie, albo musi pożegnać się z zespołem.

Miałam więc nadal cierpieć po cichu. Po sześciu latach ciężkiej pracy – mojej i rodziców. Na początku przecież nic nie mieliśmy. Moi rodzice sprzedali akcje, mieszkanie, wszystkie pieniądze jakie mieli, włożyli w nasz zespół. I ja nagle mam zostać wyrzucona. Chyba, że zostanę z nim i nie będę się buntować – wspominała Magda Femme.

Mówiła również, że Wiśniewski znęcał się nad nią psychicznie. Co więcej, na jej oczach romansował ze swoją kolejną żoną. Muzyk odwdzięczył jej się publicznie oskarżając ją o zdradę i romans z ówczesną menadżerką zespołu. W poście na Facebooku pokusił się nawet o kilka słów dotyczących córki wokalistki. Nie dziwi więc, że dziś byli małżonkowie nie mają ze sobą dobrych relacji. Magda Femme była jedną z dwóch byłych żon gwiazdora nieobecnych na zeszłorocznym jubileuszu Ich Troje.

Michał Wiśniewski i Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz: Rozwód z zazdrości o sukces żony?

Pierwsze małżeństwo Michała Wiśniewskiego zakończyło się w 2001 roku, a już rok później miał drugą żonę. Z Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz (48 l.) miał romansować jeszcze w czasie trwania związku z Femme. Ponownie stworzyli duet w życiu prywatnym i zawodowym. Gdy Michał śpiewał na scenie, Marta na niej tańczyła. Razem doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (20 l.) Fabienne (19 l.).

Szybko stali się jednym z najbardziej medialnych małżeństw polskiego show-biznesu. Stworzyli nawet reality show "Jestem jaki jestem", które było emitowane na antenie TVN. Pod okiem kamer wzięli drugi, niezwykle ekstrawagancki ślub na Antarktydzie. Mówiono, że organizacja wydarzenia kosztowała między od jednego do dwóch milionów złotych.

Jednak nawet ślub na biegunie nie mógł powstrzymać kryzysu. Zaledwie trzy lata później małżonkowie ogłosili rozstanie. W mediach spekulowano o powodach. Teorie były różne. Według jednej z nich Michał Wiśniewski nie mógł pogodzić się z rosnącą popularnością drugiej żony i to on złożył papiery do sądu.

Kocham Mandarynę, ale nie widzę ratunku dla naszego małżeństwa. Chcę rozwodu, bo nie wierzę, że Marta się zmieni - mówił w rozmowie z "Faktem".

Z kolei Mandaryna wyznała, że przestali się dogadywać i przestali być dla siebie partnerami. Kilka lat później dodała do tego problemy byłego męża z uzależnieniem od hazardu oraz alkoholu.

W jego uzależnieniach się nie odnalazłam. Koniec końców się nie odnalazłam. Obroniłam siebie. To już był czas, gdy na tej ścieżce jeden znak był w prawo, a drugi w lewo – opowiadała w programie "Taniec życia".

Po rozstaniu ich relacje nie należały do najlepszych. Musiało upłynąć sporo czasu zanim się poprawiły. Dziś Mandaryna wzajemnie sobie kibicują.

Michał Wiśniewski i Anna Świątczak: Żałowała każdej chwili?

"Wiśnia" i "Mandaryna" rozwiedli się w 2006 roku. Muzyk nie pozostał zbyt długo kawalerem. Pod koniec lipca tego samego roku poślubił koleżankę z zespołu - Annę Świątczak (48 l.). I tak, jak w przypadku poprzedniego małżeństwa, jedna ceremonia nie wystarczyła. Ślub cywilny odbył się w posiadłości Michała, a rok później odbyła się druga uroczystość. Tym razem w kaplicy Little Church w Las Vegas, przy okazji trasy koncertowej promującej płytę "7 grzechów głównych".

Z trzecią żoną Michał Wiśniewski również doczekał się dwójki dzieci: Etiennette (19 l.) i Vivienne (18 l.). W małżeństwie wytrwali pięć lat. Po rozwodzie nie obyło się bez publicznego prania brudów. Gwiazdor oskarżał swoją byłą żonę o zdradę, a ona z kolei oświadczyła w telewizji, że żałuje każdego dnia spędzonego z Wiśniewskim.

Dziś, podobnie jak z Martą Wiśniewską, mają o wiele lepsze relacje.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner: Pozew rozwodowy był dla niej szokiem

Kolejne, czwarte już, małżeństwo Michała Wiśniewskiego wydawało się być najspokojniejszym. W 2012 w tajemnicy przed mediami poślubił Dominikę Tajner (47 l.), córkę Apoloniusza Tajnera (71 l.). Czwarta małżonka ani nie śpiewała, ani nie tańczyła. Mimo to była bardzo obecna w życiu zespołu Ich Troje. Pełniła bowiem rolę menadżerki grupy.

Wspólnie tworzyli patchworkową rodzinę – ona wychowywała syna, on miał już czwórkę dzieci z poprzednich związków. Podczas trwającego siedem lat małżeństwa Dominika była dla męża ogromnym wsparciem. Pomagała mu uporać się z uzależnieniem od alkoholu i długami. Wydawało się, że idealnie się dobrali.

W marcu 2019 roku Michał Wiśniewski złożył w sądzie papiery rozwodowe. Zaskoczenia nie kryła sama Dominika, która była pewna, że to tylko kolejny kryzys, który uda im się przezwyciężyć. Rozwód odbył się w ekspresowym tempie. W wywiadach Tajner zaprzeczała, aby doszło do zdrady. W rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradziła, że choć tworzyli zgraną rodzinę, różnili się w podejściu do rodzicielstwa.

Ja jak byłam w małżeństwie z Michałem, on miał czwórkę swoich dzieci, ja miałam swoje dziecko, czyli była ich piątka. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Dzieci trzeba wychować, trzeba wykształcić, trzeba poświęcić czas, trzeba im tę miłość dać, żeby też później były szczęśliwe. U nas też trochę ten rozpad małżeństwa może z tego wynikał, że Michał chciał mieć dziecko, a ja uważałam, że mamy ich dużo - podsumowała.

Jeszcze w trakcie rozwodu śmiała się, że dogadują się z Michałem lepiej niż podczas rozwodu.

