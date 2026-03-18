Michał Wiśniewski znowu jest singlem. Potwierdził rozstanie z Polą!

Doniesienia o kryzysie w związku lidera Ich Troje krążyły w mediach już od pewnego czasu. Fani zastanawiali się, czy to tylko chwilowe problemy, czy coś znacznie poważniejszego. Teraz wszystko stało się jasne. Michał Wiśniewski postanowił sam zabrać głos i przeciąć spekulacje. W opublikowanym nagraniu nie pozostawił złudzeń - jego związek nie przetrwał próby czasu.

Michał Wiśniewski rozstał się z Polą

Michał Wiśniewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że zdecydował się na publiczne oświadczenie, aby zakończyć narastającą falę domysłów i nieprawdziwych informacji. Jak zaznaczył, wolał sam poinformować o sytuacji, zanim zrobią to inni.

Wiśniewski przyznał wprost, że mimo starań nie udało się odbudować relacji i uratować małżeństwa. Jednocześnie dało się wyczuć, że to dla niego trudny moment - jego słowa były wyważone, ale pełne emocji.

Muzyk zwrócił się również z ważną prośbą do opinii publicznej. Podkreślił, że w całej sytuacji najważniejsze jest dobro jego dzieci, dlatego apeluje o powściągliwość w ocenach i komentarzach. Jak zaznaczył, sprawy prywatne są obecnie w toku i wymagają spokoju oraz czasu.

Nie zabrakło też osobistego tonu - artysta przyznał, że mimo rozstania życzy swojej partnerce wszystkiego dobrego. Wyraził nadzieję, że oboje przejdą przez ten trudny etap możliwie najmniej dotkliwie.

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (...). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i, co mogę powiedzieć, trzymam, za moją jeszcze żonę i siebie, kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni - powiedział na nagraniu Wiśniewski.

18

Sonda Czy chciałbyś/chciałabyś pracować u Michała Wiśniewskiego? TAK, BYŁOBY SUPER! NIE, NIE INTERESUJE MNIE TO NIE WIEM, ZALEŻY OD RZECZYWISTYCH ZAROBKÓW