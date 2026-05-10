Już dziś wielki finał "The Traitors. Zdrajcy"! Takiej sytuacji jeszcze nie było. Co Paweł odwinie w finale?

Wielki finał 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy". Co nas czeka?

Czy prawda pokona kłamstwa? O tym dowiemy się już dziś wieczorem! O 19:45 w TVN zostanie wyemitowany długo oczekiwany przez widzów finał 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy". Oprócz tego, że ten sezon jest, do tej pory, tym z najwyższą oglądalnością, jest też najbardziej polaryzującym i kontrowersyjnym za sprawą ostrych wymian mocnych słów między uczestnikami, ostrych konfliktów - choćby między Kasią Brzozą i Pawłem Sobierajskim. Część fanów kibicuje zdrajcom - Izie i Wojtkowi, część - oburza się na słabą grę lojalnych, podejrzewając ich o nieczyste strategie. Co nas czeka w finale?

Kto się zmierzy w ostatnim odcinku "The Traitors. Zdrajcy"?

Do ostatniego, finałowego odcinka 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" udało się dotrzeć policjantowi Wojtkowi i DJ-jce Izie, czyli zdrajcom, oraz lojalnym - kucharzowi Pawłowi, organizatorowi wycieczek Maciejowi i rekruterce Wioli. W poprzednim odcinku zdrajcy "zamordowali" Oliwię, która ich przejrzała. Za to na okrągłym stole wyrzucono autorkę książek dla dzieci, Kasię B. i tym sposobem do 12., ostatniego odcinka weszło pięć osób. Teoretycznie - troje lojalnych ma przewagę nad dwójką zdrajców. Ale czy aby na pewno? Według przecieków, które dotarły do nas tuż przed finałem, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Do samego finału ktoś z tej piątki może nie trafić! Malwina Wędzikowska szykuje liczne niespodzianki dla uczestników.

Zdrajcy czy lojalni? Fani mają swoje teorie kto wygra!

3. sezon "The Traitors. Zdrajcy" budzi największe emocje wśród widzów, a to za sprawą mocnych osobowości w programie, które nie tylko stają wobec siebie "na kontrze", ale wręcz awanturują się w każdym odcinku! Nie szczędzą też sobie gorzkich słów i wycieczek personalnych, co sprawia, że widzowie również podzieli się na obozy kibicujące zwaśnionym "stronom". Finał jednak będzie pełen zaskoczeń i może wywrócić dotychczasowe sojusze i strategie do góry nogami!

Fani mają przeróżne teorie. Większość obstawia zwycięstwo Izy i Wojtka, ale pojawiają się też teorie że Paweł, przez wielu uznawany za najinteligentniejszego (i najbardziej wulgarnego) uczestnika w finale może ich pokonać.

Gdzie i kiedy oglądać finał "The Traitos. Zdrajcy"?

Emocje sięgają zenitu i nie może was to ominąć. Finał 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" zostanie wyemitowany już dziś, 10. maja o 19:45 w TVN. Pojawi się też na platformach Player i HBO.

