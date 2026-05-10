Strasburger bez ogródek o plotkarskich mediach! Padły mocne słowa

Karol Strasburger od dekad należy do grona najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej telewizji. Popularność ma jednak swoją cenę. Prezenter i aktor regularnie staje się bohaterem internetowych sensacji oraz plotek dotyczących życia prywatnego. Sam przyznaje, że nie śledzi portali plotkarskich, ale mimo wszystko informacje i tak do niego docierają. A tych - jak się okazuje - nie brakuje. Gwiazdor słyszał już niemal wszystko: od rzekomego rozwodu, przez kolejne dziecko, aż po doniesienia o kryzysie w życiu prywatnym.

Sensacyjne doniesienia o Strasburgerze? "Dziś w nocy gruchnęła wiadomość"

Prezenter doskonale zdaje sobie sprawę, że jego życie prywatne od dawna budzi ogromne zainteresowanie. Zwraca uwagę, że wiele emocji wzbudza przede wszystkim jego związek z dużo młodszą żoną oraz fakt, że w późnym wieku ponownie został ojcem. Najbardziej szokuje go jednak skala wymyślanych historii. Jak mówi, ludzie potrafią tworzyć kompletnie absurdalne scenariusze dotyczące jego życia.

Mnie plotki nie rozbawiają, przyznam szczerze, a jednocześnie nie jestem dobrym odbiorcą, ponieważ nie słucham, nie czytam, nie wnikam, ale to do mnie dociera oczywiście. Jestem osobą, która żyje dość nietypowo, mając dziecko małe, mając dużo młodszą żonę od siebie i tak dalej. To wszystko spotyka mnie w sposób trochę zadziwiający, trochę denerwujący, a najbardziej współczuję tym ludziom, którzy nie mając własnego życia, tak się wciskają, tak oceniając cudze życie, plotkują, gadają, że ja będę miał drugie dziecko, że już mam, gadają, że już się dawno rozwiodłem, gadają, że już moje życie jest tragiczne i tak dalej. Wymyślają, co chcą. Nie mam w ogóle zrozumienia do tego faktu, nie wiem, czego to się bierze... - mówi nam Karol Strasburger.

Strasburger nie ukrywa, że trudno mu zrozumieć ludzi, którzy żyją cudzym życiem i z taką łatwością oceniają innych. Prezenter uważa, że internet nakręca dziś pogoń za sensacją, a wiele nagłówków powstaje wyłącznie po to, by przyciągnąć uwagę i generować kliknięcia. Jego zdaniem mechanizm jest prosty: im większa sensacja, tym większe zainteresowanie czytelników, a co za tym idzie - większe pieniądze z reklam. Karol Strasburger zauważa też, jak bardzo zmieniły się media na przestrzeni lat. Wspomina czasy, gdy reklama praktycznie nie istniała, a dziś walka o uwagę odbiorcy bywa bezwzględna.

Może chęcią zaistnienia, może chęcią, aby ta rzecz, która przychodzi najłatwiej, bo plotka jest najchętniej kupowana, szczególnie przez internet... śmieję się zawsze z tych artykułów, które się pojawiają codziennie - "Dziś w nocy gruchnęła wiadomość" - no i te wiadomości gruchają nagle niby, często są nieprawdą, nic nie gruchnęło w nocy. To jest takie zainteresowanie, aby ludzie klikali i żeby oglądali to coś, co się potem okazuje bardzo błahe, albo w ogóle nieistniejące. Ja to rozumiem, że po drodze mamy reklamy, majtek, staników, gumy do żucia, wszystkiego po kolei, więc chodzi o te reklamy. A ja pamiętam czasy, że reklama w ogóle nie istniała, bo nie było towaru... puste sklepy to co tu reklamować, prawda? No więc z jednej strony pewnie się cieszy, że jest ta reklama i że jest dużo rzeczy, które ze sobą rywalizują i walczą, ale dodam, że nie wszystkimi środkami - mówi nam Karol Strasburger.

Rozmawiała Julita Buczek

