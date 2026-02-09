Karol Strasburger to znany aktor i prezenter, od lat cieszy się sympatią widzów. W rozmowie z Mariuszem Szczygłem gwiazdor TVP i Polsatu poruszył temat samotności. Gospodarz "Familiady" boleśnie jej doświadczył po śmierci żony Ireny. Jej odejście w 2013 roku była dla aktora ogromnym ciosem. Po trudnej stracie długo nie szukał nowej relacji. Przełomem w jego życiu okazał się jednak związek z Małgorzatą Weremczuk, z którą wziął ślub. W 2019 roku urodziła się ich córka Laura, a Karol miał wówczas 72 lata. To przy niej Strasburger znów odnalazł szczęście.

Nie przegap: Okropna wiadomość o żonie Karola Strasburgera. Ludzie bezlitośni: "Pewnie ma jakiś interes"

W najnowszej rozmowie z Mariuszem Szczygłem Karol opowiedział o tym, jak ważne jest towarzystwo innych osób.

Trzeba natychmiast szukać, może nie partnera, ale być z kimś. Samotność jest – przynajmniej dla mnie – rzeczą koszmarną. Znam ludzi, którzy potrafią żyć samemu i jakoś jest im z tym nie najgorzej. Dla mnie nie. I to, że się umówimy z kimś na kawę, nie oznacza, że to jest nasza zdobycz życiowa czy partner

- powiedział Karol Strasburger.

Polecamy: Nowe "Noce i dnie" Netflixa? Karol Strasburger nie gryzie się w język: "TO BEZ SENSU"

Karol Strasburger o kontakcie fizycznym z drugim człowiekiem

Karol Strasburger zwraca uwagę na znaczenie codziennego kontaktu z drugim człowiekiem. Prezenter podkreśla, jak ważne jest proste przytulenie.

Należy szukać ludzi, szukać kontaktu. Jak mówią mędrcy: nauk chińsko-indyjskich, powinniśmy mieć kontakt fizyczny z kimś, on jest bardzo nam potrzebny. (...) Żebyśmy nie mieli poczucia samotności, że druga osoba jest oddalająca się. Powinniśmy kogoś przytulić raz, dwa razy dziennie

- tłumaczy Karol Strasburger.

Zobacz także: 78-letni Karol Strasburger ma ciało jak młodzian. Był znakomitym sportowcem, ćwiczył całe życie

Karol Strasburger swoim wyznaniem pokazuje, że samotność nie jest czymś, czego należy się wstydzić, ale czymś, z czym trzeba świadomie pracować. Szukanie kontaktu z innymi, docenianie bliskości i drobnych gestów codziennych to klucz do szczęścia i równowagi psychicznej.

24

Karol Strasburger drży o życie dziecka! "Koledzy mi odradzali"