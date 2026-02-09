Karol Strasburger mówi wprost o samotności. Te słowa chwytają za serce

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-02-09 16:23

Karol Strasburger w szczerym wywiadzie opowiedział o samotności i znaczeniu obecności drugiego człowieka. Prezenter przyznał, że życie w pojedynkę byłoby dla niego trudne, a codzienny kontakt z innymi osobami jest jego kluczem do dobrego samopoczucia.

Karol Strasburger to znany aktor i prezenter, od lat cieszy się sympatią widzów. W rozmowie z Mariuszem Szczygłem gwiazdor TVP i Polsatu poruszył temat samotności. Gospodarz "Familiady" boleśnie jej doświadczył po śmierci żony Ireny. Jej odejście w 2013 roku była dla aktora ogromnym ciosem. Po trudnej stracie długo nie szukał nowej relacji. Przełomem w jego życiu okazał się jednak związek z Małgorzatą Weremczuk, z którą wziął ślub. W 2019 roku urodziła się ich córka Laura, a Karol miał wówczas 72 lata. To przy niej Strasburger znów odnalazł szczęście.

Nie przegap: Okropna wiadomość o żonie Karola Strasburgera. Ludzie bezlitośni: "Pewnie ma jakiś interes"

W najnowszej rozmowie z Mariuszem Szczygłem Karol opowiedział o tym, jak ważne jest towarzystwo innych osób.

Trzeba natychmiast szukać, może nie partnera, ale być z kimś. Samotność jest – przynajmniej dla mnie – rzeczą koszmarną. Znam ludzi, którzy potrafią żyć samemu i jakoś jest im z tym nie najgorzej. Dla mnie nie. I to, że się umówimy z kimś na kawę, nie oznacza, że to jest nasza zdobycz życiowa czy partner

- powiedział Karol Strasburger.

Polecamy: Nowe "Noce i dnie" Netflixa? Karol Strasburger nie gryzie się w język: "TO BEZ SENSU"

Karol Strasburger o kontakcie fizycznym z drugim człowiekiem

Karol Strasburger zwraca uwagę na znaczenie codziennego kontaktu z drugim człowiekiem. Prezenter podkreśla, jak ważne jest proste przytulenie.

Należy szukać ludzi, szukać kontaktu. Jak mówią mędrcy: nauk chińsko-indyjskich, powinniśmy mieć kontakt fizyczny z kimś, on jest bardzo nam potrzebny. (...) Żebyśmy nie mieli poczucia samotności, że druga osoba jest oddalająca się. Powinniśmy kogoś przytulić raz, dwa razy dziennie

- tłumaczy Karol Strasburger.

Zobacz także: 78-letni Karol Strasburger ma ciało jak młodzian. Był znakomitym sportowcem, ćwiczył całe życie

Karol Strasburger swoim wyznaniem pokazuje, że samotność nie jest czymś, czego należy się wstydzić, ale czymś, z czym trzeba świadomie pracować. Szukanie kontaktu z innymi, docenianie bliskości i drobnych gestów codziennych to klucz do szczęścia i równowagi psychicznej.

Super Express Google News
Karol Strasburger
Galeria zdjęć 24
Karol Strasburger drży o życie dziecka! "Koledzy mi odradzali"
Quiz. 18 trudnych pytań z Familiady! Wskaż najwyżej punktowane odpowiedzi
Pytanie 1 z 18
Co trudno znaleźć, gdy spadnie na podłogę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Karol Strasburger