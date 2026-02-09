Pączki za grosze kontra pączki za fortunę. Wynik testu influencera zaskakuje. Gessler będzie wściekła?

Im bliżej tłustego czwartku, tym goręcej robi się nie tylko w cukierniach, ale też w mediach społecznościowych. Influencerzy prześcigają się w degustacjach i rankingach pączków, a internauci z zapartym tchem śledzą kolejne werdykty. W centrum zainteresowania znów znalazł się luksusowy wypiek ze "Słodkiego Słonego", cukierni prowadzonej przez Magdę Gessler i jej córkę Larę. Cena? Minimum 25 zł za sztukę. Smak? Tu zdania są już podzielone. Jedni mówią, że pycha, a inni... no cóż!

Pączki za grosze kontra pączki za fortunę. Wynik testu zaskakuje

Na kilka dni przed świętem pączków swoje własne porównanie postanowił przeprowadzić Jakub Przeździecki, znany w sieci jako "coocharz". Popularny twórca, obserwowany przez setki tysięcy fanów na TikToku, zestawił drogi pączek z modnej cukierni z wypiekiem, który kosztował… niecałe 6 zł.

Na pierwszy ogień poszedł tańszy pączek z różą. Influencer nie krył zaskoczenia - choć nadzienia było raczej symbolicznie, smak i struktura ciasta wypadły bardzo przyzwoicie. Lekkie, świeże ciasto i solidna warstwa lukru sprawiły, że niskobudżetowy pączuszek zebrał całkiem dobre noty, zwłaszcza biorąc pod uwagę niską cenę.

Ciasto lekkie świeże i delikatne. Nadzienia może nie ma zbyt dużo, ale jest naprawdę spoko. Jest naprawdę dużo lukru, co jest dla mnie na duży plus. Smakiem się broni, za tę cenę zdecydowanie warto - mówił w sieci.

Chwilę później przyszła pora na gwiazdę internetu - pączka z "Słodkiego Słonego" z bogatym wnętrzem. Już po pierwszym kęsie było jasne, że nadzienia nie żałowano. Smak określony został jako intensywny, lekko kwaskowy i bardzo przyjemny. Mimo to końcowy werdykt mógł zaskoczyć fanów luksusowych słodkości.

Choć influencer przyznał, że drogi pączek jest naprawdę dobry, nie uznał go za kulinarną rewolucję. Jego zdaniem różnica w smaku nie jest na tyle duża, by usprawiedliwiała kilkukrotnie wyższą cenę.

Jest to naprawdę spoko pączek. Ciasto jest lekkie i delikatne, ale szczerze, to nie różni się zbyt dużo od tego najtańszego. Nadzienia jest za to dużo więcej. (...) Jest ono naprawdę dobre, kwaskowate, ale szczerze, za tę cenę wolałbym pięć najtańszych - powiedział na sam koniec.

