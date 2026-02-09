Anna Wyszkoni opowiedziała o zabiegach medycyny estetycznej. "I nikomu nic do tego"

Anna Wyszkoni zyskała popularność dzięki występom w zespole Łzy, z którym tworzyła w latach 1996–2010, nagrywając m.in. "Agnieszka", "Narcyz" czy "Anka, ot tak". Po rozstaniu z grupą kontynuowała karierę solową, zdobywając nowych fanów i utrzymując wysoką pozycję na polskiej scenie muzycznej. Jej hity takie jak "Czy ten pan i pani" czy "Biegnij przed siebie" wciąż można usłyszeć w różnych rozgłośniach radiowych.

Jak Anna Wyszkoni dba o swój wygląd?

Choć trudno w to uwierzyć, Anna Wyszkoni za kilka miesięcy skończy 46 lat. Czy stosuje zabiegi medycyny estetycznej? Wokalistka rozwiała wątpliwości w rozmowie z WP.pl.

Dla Ani dbanie o skórę i wygląd jest naturalnym elementem codziennej rutyny. Wokalistka nie ukrywa, że zabiegi estetyczne są dla niej sposobem na poprawę komfortu i samopoczucia.

Przyznaję, że korzystam z medycyny estetycznej. Uwielbiam takie zabiegi. Uwielbiam dbać o kondycję skóry. Bardzo się na tym koncentruję i śmieję się, że jak przyjdzie mi do głowy, że chciałabym sobie zrobić lifting, to ja sobie go zrobię. I nikomu nic do tego

- wyznała artystka w rozmowie z WP.pl.

Zmiany są w jej przypadku subtelne i dobrze przemyślane, dzięki czemu Wyszkoni wciąż wygląda naturalnie i rozpoznawalnie. Anna Wyszkoni podkreśla, że nie czuje potrzeby usprawiedliwiania swoich wyborów ani reagowania na komentarze. Dbałość o siebie traktuje jako osobistą decyzję, a nie odpowiedź na oczekiwania innych.

Wokalistka udowadnia, że świadome dbanie o siebie może iść w parze z autentycznością i pewnością siebie, a medycyna estetyczna może być narzędziem wspierającym dobre samopoczucie, a nie presję społeczną.

