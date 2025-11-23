Odmieniona Anna Wyszkoni wbiła się w czerwony strój godny Dody. Rozpoznajecie ją jeszcze?

Za nami finał programu "Szansa na sukces. Opole 2026". Widzowie zobaczyli występy uczestników, którzy walczyli o specjalną nagrodę - udział w koncercie Debiuty podczas festiwalu w Opolu, który odbędzie się w przyszłym roku. Wyjątkowy odcinek show poprowadził Artur Orzech, a na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd.

Pojawili się Marcin Sójka, Big Cyc, Adam Nowak, Renata Przemyk, Halina Mlynkova, Ralph Kaminski, Ich Troje, Natalia Kukulska, Ania Wyszkoni, Grzegorz Hyży oraz Andrzej "Kobra" Kraiński. Nie mogli przegapić finału "Szansy na sukces", bo to właśnie dzięki nim uczestnicy przeszli do ostatniego etapu zmagań.

Walkę o zwycięstwo wygrała Małgorzata Boć, która zaśpiewała "Powiedz" z Ich Troje.

Zobacz także: Anna Wyszkoni śpiewała "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka". 23 lata później trudno ją rozpoznać

Choć na finale gwiazd było sporo, wszystkie oczy skierowane były na Annę Wyszkoni. 45-letnia piosenkarka, która przed laty nosiła się bardzo skromnie, teraz postawiła na oryginalną stylizację!

Ania Wyszkoni w ostrej czerwieni. Wyglądała obłędnie! Jak Doda?

Wyszkoni pokazała się widzom w czerwonej stylizacji złożonej z obcisłych legginsów podkreślających szczupłość jej nóg i kusej sukienki, która ściśle przylegała do smukłego ciała gwiazdy. Było zmysłowo i wyraziście, tego nie da się ukryć!

Piosenkarka do zestawu dobrała czarne szpilki, rękę udekorowała dużymi bransoletami, a w uszy wpięła kolczyki przypominające kwiaty. Jak oceniacie?

Zobacz także: Anna Wyszkoni niby ubrana, ale i tak wszystko widać. Światła fleszy zrobiły swoje. A gdy się odwróciła, pokazała coś jeszcze!

A inne gwiazdy?

Ralph Kamiński pojawił się na finale "Szansy na sukces" w bluzie w pasy, Michał Wiśniewski postawił na nieco kobiecy biały żakiet z paskiem w talii i dużym dekoltem, Marcin Sójka wybrał garnitur połączony z golfem, a Natalia Kukulska oryginalny komplet z ogromnym kwiatem. Wyszkoni wyróżniała się na ich tle głównie dzięki kolorowi jednobarwnego stroju. Mocnego czerwonego odcienia nie sposób było nie zauważyć.

To było wdzianko godne Dody? Wyszkoni, podobnie jak jej młodsza koleżanka po fachu, nosi się z ogromną pewnością siebie i bardzo dobrze! Ma świetną figurę, której nie musi ukrywać. Prawda?

Zobacz także: Anna Wyszkoni "utopiła się" w ogromnej kurtce! Drobniutka gwiazda nie dała się zimie. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz więcej zdjęć. Ania Wyszkoni w kusych szortach. Odważnie?

Tak wyglądała Ania Wyszkoni na początku kariery. To ona jako pierwsza wokalistka Łez nagrała kultową Agnieszkę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.