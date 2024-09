Anna Wyszkoni śpiewała "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka". 23 lata później trudno ją rozpoznać

Anna Wyszkoni z zespołem Łzy śpiewała już od 1996 r. Zaczęła jako 16-latka! Później było z górki - pierwsze płyty (które jednak nie przebiły się do szerszej publiczności), udział w "Szansie na sukces" i wygrana, występ na jednym z opolskich festiwali.

Gdy Ania miała 21 lat, ukazał się album Łez "W związku z samotnością". Dynamiczna, zadziorna "Agnieszka już dawno..." narobiła zamieszania. Nie minęło wiele czasu, a wpadający w ucho refren znało i śpiewało wielu młodych ludzi. Inne utwory z płyty też okazały się sukcesem.

Później Wyszkoni, której nazwisko było już dobrze znane, triumfowała na kolejnych festiwalach. Miała 29 lat, gdy wydała solową płytę "Pan i Pani". I znów było o niej głośno.

Teraz piosenkarka ma 44 lata, wciąż śpiewa, nagrywa, koncertuje, ale też cieszy się życiem prywatnym. Jest mamą dorosłego już Tobiasza i 12-letniej Poli, wygrała walkę z nowotworem tarczycy. I wygląda świetnie!

Wyszkoni zaczynała karierę jako smukła nastolatka z ciemnymi włosami. Miała w sobie wiele uroku, ale i pazura. Później brąz zmieniła rudości, a te na blond, włosy skróciła i temu wizerunkowi jest wierna. Nie zmieniło się jedno - nadal ma figurę, której można jej pozazdrościć.

Szczuplutka Wyszkoni pewnie czuje się z tym, jak wygląda. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje zdjęć z sesji, planu klipów, ale i codziennych, bez makijażu.

Jakiś czas temu przez media przetoczyła się burza dotycząca wyglądu gwiazdy. Pojawiły się plotki o operacjach plastycznych. Gwiazda odpowiedziała w sieci.

Czy w to wierzysz, czy nie, aparat na zębach może zmienić diametralnie buzię. Czytam te komentarze i myślę sobie, że gdybym jeszcze naprawdę coś zrobiła, to słusznie bym obrywała. Ale dbanie o zdrowy zgryz i szczupłą sylwetkę to chyba nic złego - pisała na Instagramie w odniesieniu do ciekawskich komentarzy internautów.