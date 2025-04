Katarzyna Bosacka niczym rasowy detektyw sprawdza ceny w marketach. Już wiadomo, gdzie najtaniej

Brutalny i wstrząsający. Piotr Mróz co roku wraca do filmu, którego wielu wołałoby nigdy nie zobaczyć

Katarzyna Bosacka wzięła na warsztat koszyk codziennych produktów, żeby sprawdzić, gdzie naprawdę jest najtaniej. Do badania wybrała 5 sklepów, które wg badań Polacy wybierają ostatnio najczęściej: Dino, Lidl, Biedronka, Auchan i Kaufland. Do koszyka wrzucała produkty, które zazwyczaj lądują na liście zakupowej przeciętnego Polaka. Postawiła na wyroby takich producentów, które mogła znaleźć w każdym z 5 testowanych sklepów. I nie, nie dała się zwieść promocjom „na żółtych cenówkach” – sprawdzała ceny regularne i analizowała realne koszty zakupów. W jej koszyku znalazły się:

woda Żywiec Zdrój gazowana

wedlowskie Ptasie Mleczko

Tymbark - sok pomarańczowy

1 pęczek najtańszej włoszczyzny

1 kostkę najtańszego masła

1 kg schabu

1 kg najtańszego cukru

1 puszkę groszku Bonduelle

1 słoik majonezu Winiary

10 najtańszych jajek z wolnego wybiegu

Zaskoczenie na podium!?

Choć wielu spodziewało się, że tanio będzie w dyskontach, Bosacka zaskoczyła wynikiem. Najtańszy koszyk spożywczy – uwaga! – znalazła w Biedronce (90,48 zł). Na drugim miejscu uplasował się Lidl (90,76 zł), następnie Dino (91,44 zł), Kaufland (97, 06 zł) i Auchan (103, 58 zł). Co ciekawe, jak informuje dziennikarka, Biedronka wygrała, dzięki najniższej cenie sprawdzanych przez nią słodyczy.

Jak wiadomo, reklamy potrafią być bardzo sugestywne, ale ceny koszyka w sklepach z podium są bardzo zbliżone. Dlatego warto porównywać, planować zakupy i czytać etykiety. Nie zawsze tanio znaczy dobrze, ale też drożej nie zawsze znaczy lepiej! Dziennikarka zastrzega jednak, że ceny mogą się zmieniać z dnia na dzień, więc i zwycięzca rankingu codziennie może być inny.

Kim jest Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskich mediach, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, jakość produktów i walkę z konsumencką ściemą. Przez lata prowadziła programy takie jak Wiem, co jem czy Wiem, co kupuję, w których demaskowała triki producentów i uczyła Polaków, jak nie dać się oszukać w sklepie. Bezkompromisowa, rzeczowa i zawsze uzbrojona w lupę (metaforyczną i nie tylko), zyskała miano „strażniczki polskich lodówek”.

