Głośne rozstania gwiazd i plaga rozwodów w polskim show-biznesie w 2025! Te znane pary powiedziały sobie „żegnaj” w mijającym roku

Fala rozowdów wśród polskich gwiazd

Jednym z najbardziej komentowanych rozstań była decyzja Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Nagłe rozstanie pary pod koniec 2024 roku wywołało duże zainteresowanie wśród fanów i mediów, które komentowały niemal kazdy krok rozstających się tancerzy. W listopadzie 2025 decyzją sądu ich małżeństwo zostało zakonczone. Zaskoczenie wywołały informacje o rozpadzie związku Maurycego Popiela i Izabeli Warykiewicz, którzy przez lata trzymali swoje życie prywatne z dala od medialnego szumu, jednak rozwód nie umknął uwadze ani fanów, ani portali plotkarskich

Zobacz też: Nie tylko Kaczorowska i Pela. Aż trzy znane pary rozwodzą się tego samego dnia!

W świecie muzyki głośno było o rozwodzie Grzegorza Cebuli, znanego jako C-Bool, który zakończył wieloletnie małżeństwo z Moniką. Również aktor Marcin Rogacewicz potwierdził rozstaniei uzyskał rozwód, a jesienią nba oczach tysięcy telewidzów potwerdził związek z Agnieszką Kaczorowską.

Zobacz też: Wiemy, co Kaczorowska robiła zaraz po rozprawie rozwodowej z Pelą. Rogacewicz zabrał ją tam swoim czarnym rumakiem

Rozstania spodziewane i niespodziewane

Duże emocje wzbudziło także to, co w 2025 roku działo się wokół Sandry Kubickiej i Barona. Ich relacja stała się jednym z najbardziej dynamicznych i niejednoznacznych wątków mijającego roku. Modelka najpierw złożyła pozew o rozwód, czym zaskoczyła fanów i media. Niedługo później wycofała dokumenty z sądu i publicznie ogłosiła, że ona i muzyk postanowili do siebie wrócić oraz dać sobie jeszcze jedną szansę. Wydawało się, że kryzys został zażegnany, jednak spokój nie trwał długo. Kilka miesięcy później media poinformowały, że w sądzie pojawił się kolejny pozew rozwodowy. Cała ta historia – z pozwem, jego wycofaniem, deklaracją powrotu i kolejnymi doniesieniami o rozstaniu – rozegrała się w ciągu jednego roku, stając się symbolem emocjonalnego rollercoastera, z jakim w 2025 roku mierzyły się gwiazdorskie związki

W podobnym czasie media donosiły o rozwodzie Arkadiusza Janiczka oraz rozpadzie małżeństwa Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz – wiadomościach, które szczególnie mocno poruszyły widzów seriali. Rok 2025 przyniósł także definitywny koniec relacji Michała Koterskiego i Marceli Leszczak. Ich związek przez lata przechodził wzloty i upadki, aż w końcu oboje potwierdzili, że to już naprawdę koniec. Dla wielu fanów szokiem była również informacja o rozwodzie Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry, którzy przez długi czas uchodzili za przykład spokojnej, rodzinnej relacji z dala od skandali.

Gwiazdy kończą wieloletnie związki

Wśród rozstań znalazł się też rozwód Grzegorza Damięckiego i jego żony Dominiki – mniej medialny, ale znaczący dla branży. Nadal echem odbijają się również kolejne etapy burzliwego rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, które mimo upływu czasu wciąż przyciągają uwagę opinii publicznej.

Do grona gwiazd, które zakończyły wieloletnie związki, dołączyła także Sara Janicka, a prawdziwym ciosem dla fanów było rozstanie Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty – pary przez lata uważanej za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie. Z kolei Janja Lesar i Krzysztof Hulboj pokazali, że nawet wspólna pasja i praca nie zawsze wystarczają, by utrzymać relację.

Historie tych par łączy jedno – odwaga, by powiedzieć „dość” i zacząć od nowa. Rok 2025 stał się symbolem zmian, trudnych wyborów i końców, które dla wielu gwiazd były równie bolesne, jak dla zwykłych ludzi. A ponieważ kolejne rozstania wciąż są ogłaszane, ta opowieść pozostaje otwarta.