Rozwód Mroczków. Zaczęło się, Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz spotkali się w sądzie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-26 12:54

W poniedziałek 26 sierpnia 2025 roku rozpoczęła się sprawa rozwodowa Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Oboje stawili się w sądzie, ale czułości między nimi nie było. Jak widać, to co postanowili małżonkowie zdaje się być nieodwracalne i już niebawem oficjalnie nie będą razem. Gwiazdor "M jak miłość" i Marlena Muranowicz wychowują dwóch synów, 9-letniego Ignacego i 8-letniego Kacpra.

Kiedy Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz ogłosili, że się rozwodzą, ich fani byli w szoku. Para do tego momentu prezentowała się w mediach społecznościowych jako zgrana. Na wakacjach często pokazywali się wspólnie z synam. Rodzina wyglądała na bardzo szczęśliwą. Niestety, wiosną 2025 roku żona Marcina Mroczka złożyła w sądzie papiery rozwodowe. W poniedziałek 26 sierpnia małżonkowie stawili się na pierwszej rozprawie.  

Kariera i miłość Marcina Mroczka

Marcin Mroczek stał się ulubieńcem widzów dzięki roli Piotrka Zduńskiego w "M jak miłość". Gwiazdor wciela się w tego bohatera już 25 lat. Prywatnie jeszcze do niedawna związany był z Marleną Muranowicz (37 l.) i jego rodzina wyglądała na bardzo szczęśliwą. Kiedy nagle pojawiła się informacja, że Marlena Muranowicz złożyła w sądzie papiery rozwodowe, wszyscy byli mocno zdziwieni.

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz poznali się w 2008 roku. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Pięć lat później zakochani wzięli ślub kościelny, z czasem doczekali się dwóch synów - Ignacego (9 l.) i Kacpra (8 l.). Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz uchodzili za niezwykle zgodne i dobrane małżeństwo. Aktor w wielu wywiadach mówił, że z żoną "nawet się nie kłóci". Gdy pod koniec kwietnia "wybuchła bomba" z informacją o rozwodzie Mroczków, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. W maju żona Mroczka wyprowadziła się z domu. W sierpniu możemy obserwować ciąg dalszy tej historii.

Zobacz też: Marcin Mroczek zabrał kilkuletnich synów na pierwszą pielgrzymkę. Wszyscy ruszyli na Jasną Górę

Marcin Mroczek trzyma się z daleka od żony

Jak ustalił portal Pudelek.pl, w poniedziałek, 26 sierpnia 2025 roku, Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz pojawili się w sądzie. Każde z nich przyszło ze swoim prawnikiem i nie wykazywali wobec siebie nadmiernych czułości. Wg relacji w/w portalu Marcin Mroczek podszedł do żony się przywitać, a po krótkim podaniu rąk, małżonkowie natychmiast rozdzielili się i usiedli w sporej odległości.  

Marcin podszedł do niej i przywitali się ze sobą. Nie siedzą obok siebie. Zachowują spory dystans. Każde z nich siedzi ze swoim prawnikiem

- relacjonował informator Pudelka. 

Muranowicz i Mroczek konsekwentnie nie komentują w mediach sprawy swojego rozwodu. Oboje jasno zadeklarowali, że ich priorytetem jest teraz przede wszystkim dobro dzieci. 

Nie przegap: Z ostatniej chwili! Daniel Martyniuk w strasznym stanie! Niszczy wszystko i wszystkich. Tak "walczy z manipulacją"

Marcin Mroczek rozwód
63 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Czy Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz do siebie pasowali?
Marcin Mroczek wyprawił synkowi huczne urodziny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARLENA MURANOWICZ
MARCIN MROCZEK