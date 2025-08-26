Kiedy Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz ogłosili, że się rozwodzą, ich fani byli w szoku. Para do tego momentu prezentowała się w mediach społecznościowych jako zgrana. Na wakacjach często pokazywali się wspólnie z synam. Rodzina wyglądała na bardzo szczęśliwą. Niestety, wiosną 2025 roku żona Marcina Mroczka złożyła w sądzie papiery rozwodowe. W poniedziałek 26 sierpnia małżonkowie stawili się na pierwszej rozprawie.

Kariera i miłość Marcina Mroczka

Marcin Mroczek stał się ulubieńcem widzów dzięki roli Piotrka Zduńskiego w "M jak miłość". Gwiazdor wciela się w tego bohatera już 25 lat. Prywatnie jeszcze do niedawna związany był z Marleną Muranowicz (37 l.) i jego rodzina wyglądała na bardzo szczęśliwą. Kiedy nagle pojawiła się informacja, że Marlena Muranowicz złożyła w sądzie papiery rozwodowe, wszyscy byli mocno zdziwieni.

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz poznali się w 2008 roku. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Pięć lat później zakochani wzięli ślub kościelny, z czasem doczekali się dwóch synów - Ignacego (9 l.) i Kacpra (8 l.). Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz uchodzili za niezwykle zgodne i dobrane małżeństwo. Aktor w wielu wywiadach mówił, że z żoną "nawet się nie kłóci". Gdy pod koniec kwietnia "wybuchła bomba" z informacją o rozwodzie Mroczków, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. W maju żona Mroczka wyprowadziła się z domu. W sierpniu możemy obserwować ciąg dalszy tej historii.

Marcin Mroczek trzyma się z daleka od żony

Jak ustalił portal Pudelek.pl, w poniedziałek, 26 sierpnia 2025 roku, Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz pojawili się w sądzie. Każde z nich przyszło ze swoim prawnikiem i nie wykazywali wobec siebie nadmiernych czułości. Wg relacji w/w portalu Marcin Mroczek podszedł do żony się przywitać, a po krótkim podaniu rąk, małżonkowie natychmiast rozdzielili się i usiedli w sporej odległości.

Marcin podszedł do niej i przywitali się ze sobą. Nie siedzą obok siebie. Zachowują spory dystans. Każde z nich siedzi ze swoim prawnikiem

- relacjonował informator Pudelka.

Muranowicz i Mroczek konsekwentnie nie komentują w mediach sprawy swojego rozwodu. Oboje jasno zadeklarowali, że ich priorytetem jest teraz przede wszystkim dobro dzieci.

