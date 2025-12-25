NAGA MAJA RUTKOWSKI POD CHOINKĄ! Prezent dla męża rozwalił Wigilię

Jeśli ktoś jeszcze wierzył, że u Mai i Krzysztofa Rutkowskich zapanuje kiedyś cisza, spokój i świąteczna powściągliwość, mógł się grubo rozczarować. Ta para od lat żyje według własnych zasad i konsekwentnie udowadnia, że nie ma dla nich tematów tabu. Nawet Wigilia nie jest dla nich świętością, której nie można zamienić w medialne show. Oj działo się w tym roku!

TAKIEGO PREZENTU POLSKA JESZCZE NIE WIDZIAŁA! Maja Rutkowski nago

Na profilu Mai Rutkowski pojawiło się zdjęcie, które momentalnie rozpaliło sieć. Celebrytka stanęła przy bożonarodzeniowej choince bez żadnego ubrania, zasłaniając ciało jedynie gigantyczną, ozdobną kokardą. Przekaz był jasny - oto prezent. Do kogo? Oczywiście do Krzysztofa Rutkowskiego i przy okazji do setek tysięcy obserwatorów!

Maja, jak to ma w zwyczaju, dolała oliwy do ognia opisem pod fotografią. Bez cienia skrępowania zasugerowała, że spełnia życzenia męża, a fanów wciągnęła w zabawę, pytając o szczegóły swojego wyglądu. Internet zareagował natychmiast. Komentarze posypały się lawiną, od zachwytów nad odwagą i dystansem do siebie, po zarzuty o brak klasy i przesadę, zwłaszcza w świątecznym kontekście.

Mówisz i masz @detektywkrzysztofrutkowski. Dla Ciebie nawet gwiazdka z nieba. Dużo uśmiechu, kochani. Rozpuszczone czy warkocz? - napisała w sieci Maja.

Rutkowska jednak nic sobie z tego nie robi. Od lat pokazuje, że kontrowersja to jej naturalne środowisko. Luksus, ostentacja i prowokacja to elementy, które budują jej rozpoznawalność i przyciągają uwagę mediów. Tym razem poszła o krok dalej, sugerując, że taki "żywy prezent" jest wart więcej niż egzotyczne wakacje czy drogie nieruchomości, którymi Rutkowscy chętnie się chwalili w przeszłości.

W tle całej historii pojawia się oczywiście pytanie: jak na ten widok zareagował sam Krzysztof Rutkowski? Choć publicznie nie skomentował zdjęcia, znając temperament pary, trudno uwierzyć, by był zaskoczony!

