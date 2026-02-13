Nie żyje Bożena Dykiel

Bożena Dykiel to jedna z najważniejszych polskich aktorek. Skończyła studia aktorskie w Warszawie, a swoją drogę zawodową zaczynała w Teatrze Narodowym u Adama Hanuszkiewicza, gdzie od razu pokazała dużą energię i talent. Widzowie najbardziej zapamiętali ją z ról w takich filmach i serialach jak „Ziemia obiecana”, „Wesele” „Alternatywach 4”, „Wyjście awaryjne”, "Znachor", "Dom", "Brunet wieczorową porą", "Nic śmiesznego", "Rozmowy kontrolowane", "Dzień świra", "Dekalog VII", "Człowiek z żelaza", "Noce i dnie". Przez wiele lat występowała również w serialu „Na Wspólnej” jako Maria Zięba.

Zobacz również: Przyjaciółka Bożeny Dykiel wspomina ich ostatnią rozmowę! "Nie rozczulała się nad sobą"

Prywatnie była żoną Ryszarda Kirejczyka, z którym miała dwie córki i doczekała się wnuków. To rodzina była dla niej zawsze na pierwszym miejscu.

Zobacz również: Był miłością jej życia. Bożena Dykiel męża poznała w... Japonii! Spędzili razem 50 lat!

Bożena Dykiel nie żyje

Fani żegnają Bożenę Dykiel. Niektórym zmieniła życie

Bożena Dykiel przez lata zachwycała na ekranach telewizorów. Gdy jako postać Marii Zięby w "Na Wspólnej" wyjechała do Hiszpanii, fani nie ukrywali swojego smutku. W końcu duet Marysia i Włodek to filar serialu! Kultowymi pierogami w serialu zajadała się cała Warszawa. Polacy również mogli poznać przepisy kulinarne... Bożeny Dykiel. Lata temu wydała swoją książkę kucharską. Niektórzy fani dzięki niej zaczęli nawet gotować.

- Wcześniej w ogóle nie gotowałem. Dostałem w prezencie od babci książkę Bożeny Dykiel. Śmiała się, że to dania Marysi Zięby z jej ukochanego serialu TVN. Szczerze? Dzięki tej książce zacząłem gotować. Uwielbiam ją. Pożyczałem ją nawet innym, antykulinarnym znajomym. Z wielu dań i przepisów regularnie korzystam - powiedział dla nas jeden z fanów serialu.

Niektórzy zaznaczają, że sama postać Marysi Zięby może inspirować. W końcu postawiła na swoim, zaczęła zawodowo gotować i na tym zarabiać. Najważniejsza jednak zarówno dla Marii Zięby, jak i dla Bożeny Dykiel w prawdziwym życiu, zawsze była rodzinna. Nie tylko w serialu, ale i rzeczywistości była przede wszystkim żoną i matką.

- Miałam przyjemność rozmawiać z panią Bożeną Dykiel podczas jednego z wydarzeń teatralnych. Opowiedziałam jej wtedy krótko swoją historię i to, że dzięki jej bohaterce również postanowiła otworzyć własny biznes. Pani Bożena wtedy mi wprost powiedziała, że biznes to jedno, ale mam pamiętać o rodzinie. Ona potrafiła wszystko - powiedziała dla nas pani Katarzyna.

Wielu fanów dzięki "Na Wspólnej" zyskało nowych znajomych. Potrafili siadać w mieszkaniach czy akademikach i wspólnie oglądać nowe odcinki. Tak jak u pani Pauliny.

- Jako jedyna miałam dostęp do streamingu, a okazało się, że w akademiku było sporo fanów serialu. Gromadziliśmy się w jednym z pokoi, czasami na salce w akademiku i oglądaliśmy razem nowe odcinki. Zawsze się śmialiśmy, że charakterek pani Marysi jest najlepszy w tym serialu - powiedziała dla nas pani Paulina.

W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiło się sporo podobnych opinii. Wielu fanów jest zaskoczonych odejściem Bożeny Dykiel, choć aktorka od dawna walczyła o swoje zdrowie.

Zobacz również: Bożena Dykiel przed śmiercią poważnie chorowała. "Przez lata bagatelizowałam zdrowie"

Fani nie wyobrażają sobie bez niej serialu, a tym bardziej że jej bohaterka miała w końcu wrócić z Hiszpanii. Pytanie tylko, jak TVN teraz zakończy jej historię.