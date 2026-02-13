"Wyjątkowy idiotyzm". Po Tłustym Czwartku ktoś wyrzucił pączki do lasu

Paczki pączków zostały porzucone w lesie w Leśnictwie Wańkowa

Do zdarzenia doszło tuż po Tłustym Czwartku

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne mówi o świadomym zaśmiecaniu

Leśnicy apelują o odpowiedzialne postępowanie z jedzeniem i odpadami

Internauci ostro skomentowali zachowanie sprawcy

W Leśnictwie Wańkowa na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne doszło do bulwersującej sytuacji. Ktoś postanowił wyrzucić do lasu całe paczki pączków. Zdarzenie miało miejsce tuż po Tłustym Czwartku, kiedy w wielu domach i cukierniach tych słodkości było pod dostatkiem.

Leśnicy nie kryją oburzenia. Jak podkreślają, nie był to przypadek ani „zgubiony” zakup, ale świadome zaśmiecanie lasu i brak elementarnej odpowiedzialności. Zamiast podzielić się jedzeniem, oddać potrzebującym czy po prostu wyrzucić je do kosza, ktoś zdecydował się wywieźć je między drzewa. Pracownicy nadleśnictwa przypominają, że las nie jest miejscem na odpady – nawet te, które wydają się „niewinne”. Pozostawione jedzenie może przyciągać dzikie zwierzęta i prowadzić do kolejnych problemów w ekosystemie.

W komunikacie pojawił się też apel do mieszkańców:

Kupiłeś za dużo? Oddaj komuś.

Nie potrzebujesz? Zwróć.

Chcesz wyrzucić? Zrób to jak człowiek – do kosza.

Sprawa wywołała falę komentarzy w internecie. Internauci nie kryją emocji i ostro oceniają zachowanie sprawcy. W sieci pojawiły się m.in. takie opinie:

„No to już skrajna głupota, właściwie brak nazwy”

„Żeby chociaż bez opakowania zostawił.... Wyjątkowy idiotyzm”

Leśnicy liczą, że nagłośnienie sprawy będzie przestrogą dla innych. Każdy taki przypadek to nie tylko problem estetyczny, ale realne zagrożenie dla przyrody.

