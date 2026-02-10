Czołowe zderzenie w Kisielowie. Sześć osób trafiło do szpitala. Dramatyczny wypadek

Sześć osób zostało rannych w czołowym zderzeniu Skody z Volkswagenem w Kisielowie.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek po godzinie 21:00, gdy 28-letni kierowca Skody zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Do wypadku doszło w poniedziałek (9 lutego) po godzinie 21:00 w miejscowości Kisielów w powiecie przeworskim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 28-letni mieszkaniec gminy Pawłosiów, kierujący Skodą, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na zakręcie drogi na przeciwległy pas ruchu.

Wypadek w Kisielowie. Sześć osób rannych

W wyniku zderzenia, zarówno kierowcy, jak i pasażerowie obu pojazdów odnieśli obrażenia. Do szpitala przewieziono łącznie sześć osób – kierowcę i pasażera Skody oraz kierowcę i trzech pasażerów Volkswagena.

Badania na zawartość alkoholu pokazały, że kierujący pojazdami byli trzeźwi - informuje KPP Przeworsk.

Policja bada przyczyny wypadku

Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i wykonują czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.