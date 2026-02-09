Dramatyczny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna potrącony przez szynobus

Tragiczny wypadek w Zaborowie: młody mężczyzna zginął potrącony przez szynobus.

Do zdarzenia doszło w sobotę, a ofiara poniosła śmierć na miejscu.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii.

Wypadek w Zaborowie. Nie żyje młody mężczyzna

Do dramatu doszło w sobotę (7 lutego 2026) w miejscowości Zaborów w powiecie strzyżowskim. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie, młody mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Jasło – Rzeszów. W wyniku odniesionych obrażeń, poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Według wstępnych ustaleń, młody mężczyzna został potrącony przez nadjeżdżający pociąg relacji Jasło - Rzeszów i poniósł śmierć na miejscu - informują policjanci w komunikacie.

Policja wyjaśnia przyczyny tragedii w Zaborowie

Obecnie, jak informuje KPP Strzyżów, prowadzone są intensywne czynności śledcze.

- Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie - informuje KPP Strzyżów.