Dramatyczny wypadek na torach. Nie żyje mężczyzna potrącony przez szynobus

- Tragiczny wypadek w Zaborowie: młody mężczyzna zginął potrącony przez szynobus.
- Do zdarzenia doszło w sobotę, a ofiara poniosła śmierć na miejscu.
- Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii.
Wypadek w Zaborowie. Nie żyje młody mężczyzna
Do dramatu doszło w sobotę (7 lutego 2026) w miejscowości Zaborów w powiecie strzyżowskim. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie, młody mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Jasło – Rzeszów. W wyniku odniesionych obrażeń, poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.
- Według wstępnych ustaleń, młody mężczyzna został potrącony przez nadjeżdżający pociąg relacji Jasło - Rzeszów i poniósł śmierć na miejscu - informują policjanci w komunikacie.
Policja wyjaśnia przyczyny tragedii w Zaborowie
Obecnie, jak informuje KPP Strzyżów, prowadzone są intensywne czynności śledcze.
- Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie - informuje KPP Strzyżów.