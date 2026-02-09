Oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa! Chcą wchodzić do mieszkań

Nowa metoda oszustów. Mogą próbować wejść do mieszkania, mówiąc o „Poradniku bezpieczeństwa”

Oszuści znów mają nowe metody na okradanie Polaków. Tym razem mogą podszywać się pod instytucje państwowe i próbować wyłudzać pieniądze, dane osobowe, a nawet uzyskać dostęp do mieszkań. Służby ostrzegają przed nową metodą przestępców, którzy mogą powoływać się na tzw. „Poradnik bezpieczeństwa”, czyli książeczkę, którą wszyscy Polacy otrzymują pocztą. Przestępcy mogą kontaktować się telefonicznie lub bezpośrednio przychodzić do domów i mieszkań, udając osoby odpowiedzialne za przekazanie poradnika lub przeprowadzenie rzekomej „kontroli”. Policja oraz resort spraw wewnętrznych podkreślają jednoznacznie: żadna instytucja państwowa nie ma prawa żądać od obywateli opłat, numeru PESEL czy innych danych osobowych pod pretekstem przekazania poradnika.

"Nikt nie ma prawa żądać opłat, danych osobowych ani wejścia do mieszkania pod pretekstem przekazania „Poradnika bezpieczeństwa”"

Jak zaznaczają mundurowi, mogą pojawić się osoby, które będą próbowały wejść do mieszkania, tłumacząc się „kontrolą” lub obowiązkowym sprawdzeniem warunków bezpieczeństwa. Funkcjonariusze stanowczo dementują informacje o jakichkolwiek kontrolach domowych. Policja podkreśla, że nie prowadzi akcji związanych z poradnikiem i nie rozprowadza żadnych materiałów w formie papierowej. – Nie są dystrybuowane żadne ulotki, formularze ani inne materiały. Ani policja, ani żadna inna instytucja nie prowadzi kontroli domowych w związku z poradnikiem – informują służby. Podobne stanowisko przedstawia również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Nie ma żadnych „kontroli” mieszkań. Poradnik jest materiałem edukacyjnym, nie nakłada na obywateli żadnych obowiązków – przypomina MSWiA.

Takie zdarzenia należy zgłaszać policji jak najszybciej, a najbardziej zagrożone są osoby starsze

„Poradnik bezpieczeństwa” jest inicjatywą rządową, przygotowaną wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To jedyny oficjalny materiał dystrybuowany przez państwo. Policja apeluje o ostrożność i natychmiastowe reagowanie. Każda próba wyłudzenia danych, pieniędzy lub wejścia do mieszkania powinna być traktowana jako oszustwo.W razie wątpliwości służby radzą, by skontaktować się ze swoim dzielnicowym, który pomoże ocenić sytuację. Mundurowi podkreślają też, że takie zdarzenia należy zgłaszać policji jak najszybciej, a najbardziej zagrożone są osoby starsze. To właśnie one często padają ofiarą oszustów, którzy wykorzystują presję czasu, fałszywy autorytet i obawy przed „urzędową kontrolą”. Oficjalna wersja cyfrowa dostępna jest na stronie: poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Poradnik bezpieczeństwa jest już dostępny w mObywatelu! 🛟Sprawdź, czy wiesz, jak zachować się w nietypowych sytuacjach.Poradnik bezpieczeństwa to zbiór praktycznej wiedzy. Dowiesz się z niego:➡️ co spakować do plecaka ewakuacyjnego 🎒,➡️ jakie służby wezwać w określonych… pic.twitter.com/35i26LXVw3— Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 5, 2026

Sonda Jak oceniasz rządowy "Poradnik bezpieczeństwa"? Bardzo przydatna książeczka Dobrze, ale kilka zagadnień wymaga doprecyzowania Źle, bo jest mało praktyczny Nie mam zdania

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie daj plamy i zdobądź choć 5/10! Pytanie 1 z 10 Rodion Romanowicz Raskolnikow to postać z książki Fiodora Dostojewskiego. Której? "Idiota" "Zbrodnia i kara" "Bracia Karamazow" Następne pytanie