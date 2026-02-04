Nowa linia kolejowa pod Warszawą. Trzy lata armagedonu na torach! Zacznie się w kwietniu

Obecnie mieszkańcy Wawra, Falenicy, Józefowa i Otwocka traktują kolej jak metro, co stanowi dla nich kluczowy sposób dotarcia do centrum Warszawy i na lotnisko. Kolejarze oraz warszawski Zarząd Transportu Miejskiego przygotowują się do dużych zmian na torach. W kwietniu pociągi SKM i KM przestaną kursować między Otwockiem a Wawrem, co będzie początkiem długotrwałych utrudnień.

Niebawem ruszy modernizacja linii kolejowej Warszawa Wawer - Otwock

Trzy lata armagedonu na torach! Zacznie się już w marcu

Kolejarze i miejscy urzędnicy przygotowują mieszkańców Warszawy i okolic na jedną z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Chodzi o modernizację tzw. linii otwockiej, czyli odcinka kolejowego między stacjami Warszawa Wawer a Otwock, będącego częścią trasy Warszawa–Lublin. Prace ruszają w marcu i potrwają nawet trzy lata, a ich konsekwencje będą odczuwalne zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.

Pierwszy, najbardziej dotkliwy etap miał rozpocząć się 8 marca (taki „prezent” na Dzień Kobiet) i potrwać do 22 marca. - W tym czasie pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich nie będą kursować pomiędzy Wawrem a Otwockiem w ogóle. To oznacza całkowite zamknięcie ważnego ciągu komunikacyjnego, z którego codziennie korzystają tysiące mieszkańców Wawra, Falenicy, Józefowa i Otwocka - informowali urzędnicy. To tak, jakby mieszkańcom Ursynowa na trzy tygodnie zamknąć metro!

Po 22 marca ruch kolejowy zostanie częściowo przywrócony, jednak tylko po jednym torze. SKM i KM mają kursować wahadłowo, ale liczba pociągów zostanie zmniejszona o połowę. Zamiast nawet sześciu pociągów na godzinę w szczycie, pasażerowie będą musieli liczyć się z kursami co około 20 minut. – Takie ograniczenia potrwają przez kolejne etapy inwestycji i będą zmieniać się wraz z postępem robót – tłumaczy Artur Lis z Zarządu Transportu Miejskiego.

Po tych ogłoszeniach kolejarze przesunęli termin rozpoczęcia tego wielkiego remontu na linii otwockiej!

Remont na trach przesunięty

Nie 8 marca – jak zapowiadano - a 12 kwietnia nastąpi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej pomiędzy Wawrem a Otwockiem. Plany kolejarzy pokrzyżowała zima. Termin utrudnień na linii otwockiej został więc przesunięty o miesiąc. - Między 12 a 26 kwietnia 2026 r. (pierwotnie planowany termin: 8-22 marca) wykonawca inwestycji, firma Trakcja, wykona połączenia bajpasów z istniejącymi torami, przystąpi do budowy dodatkowych rozjazdów oraz ścian szczelinowych obiektów inżynieryjnych - poinformowała spółka PKP PLK. - Zmiana terminu rozpoczęcia tych prac wynika z trudnych warunków zimowych i braku możliwości wykonania robót przygotowawczych. Późniejszy termin pozwoli w pełni skutecznie wykorzystać dwutygodniowe zamknięcie - zapowiedziała spółka.

PKP Intercity na zakupach w Niemczech. Chodzi o 50 wagonów
To nie targowisko w Egipcie, to Warszawa! Koszmarny plac przy dworcu PKP w końcu się zmieni?

Komunikacja zastępcza zamiast pociągów

Aby zminimalizować skutki zamknięcia torów, ZTM uruchomi komunikację zastępczą.

- Łącznie do obsługi Wawra i okolic skierujemy około 40 autobusów, a dodatkowe pojazdy rezerwowe pozostaną w gotowości na wypadek przeciążeń lub korków. Niestety utrudnień nie unikniemy. Odczują to mieszkańcy osiedli domów jednorodzinnych w Wawrze, bo autobusy czasem będą jeździć też tymi niewielkimi uliczkami – zapowiada szefowa ZTM Katarzyna Strzegowska.

ZTM planuje m.in. zwiększenie częstotliwości kursów linii 521 oraz przekierowanie linii 319 z Falenicy przez Most Południowy w stronę Ursynowa i metra.

Utrudnienia nie ograniczą się jedynie do kolei. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe, które zastąpią tunele i wiadukty. Oznacza to czasowe zamknięcia ulic, objazdy i zmiany tras autobusów, szczególnie w rejonie ulic Patriotów.

Modernizacja linii otwockiej to inwestycja o ogromnej skali za 1,4 mld zł (umowę w tej sprawie PKP PLK podpisały jesienią 2025 r.). Powstaną dwa dodatkowe tory, przebudowanych zostanie osiem przystanków: Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn i Falenica, powstanie tunel drogowy w Radości, wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, zmieniony zostanie tunel w Falenicy. Powstaną dwa dodatkowe tory, a po zakończeniu prac możliwe będzie bezkolizyjne na całej trasie kursowanie pociągów nawet co pięć minut.

Burza o tory. PKP chce budować nową trasę przez Otwock. Prezydent grzmi: To abs…
