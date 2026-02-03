Zaskakujące, gdzie powstanie nowy Lidl w Warszawie. Znamy lokalizację

Nowy Lidl przy ul. Szwedzkiej 20 w Warszawie

Nowy Lidl mieści się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 20 (lok. U8.12) na terenie osiedla Bohema, które powstało na zabytkowych, pofabrycznych terenach. Lokalizacja znajduje się bezpośrednio naprzeciwko stacji metra Szwedzka, co ma ułatwić dostęp zarówno mieszkańcom okolicy, jak i osobom dojeżdżającym komunikacją miejską.

Co ciekawe, zaledwie 900 metrów dalej, przy ul. Wileńskiej, od wielu lat działa już sklep Lidl.

Powierzchnia sali sprzedaży wynosi blisko 1000 metrów kwadratowych. Zmotoryzowani klienci będą mogli skorzystać z parkingu w garażu podziemnym, gdzie przygotowano 38 miejsc postojowych. W nowym sklepie zatrudnienie znalazło 19 osób.

Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00–23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00.

Promocje na otwarcie nowego Lidla

W dniu otwarcia Lidl Polska przygotował dla klientów poczęstunek w postaci kawy oraz specjalne promocje, m.in. na artykuły warsztatowe, sprzęt AGD i akcesoria kuchenne.

Jak podkreśla sieć, nowy sklep został wyposażony w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Ogrzewanie obiektu jest wspomagane odzyskiem ciepła z lad chłodniczych, co ma ograniczyć zużycie energii i wpływ na środowisko.

Standardem w nowej placówce są szerokie alejki, ergonomiczne wnętrza oraz elektroniczne oznaczenia cenowe. Klienci mogą korzystać zarówno z tradycyjnych kas, jak i kas samoobsługowych. W sklepie wprowadzono także kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnością oraz tzw. „ciche godziny” – w piątki od 8:00 do 10:00 i w soboty od 19:00 do 21:00, z myślą o osobach w spektrum autyzmu.

Na półkach nowego Lidla nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach Ryneczku Lidla, pieczywa z Piekarni Lidla, produktów BIO, a także marek własnych sieci, takich jak Pikok czy Pilos. Sklep oferuje również szeroki wybór produktów wegańskich, kosmetyków marki Cien oraz odzieży i artykułów przemysłowych.

Ponad 950 sklepów Lidl w Polsce

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 600 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950.

