Kolejne zderzenie na „przeklętym” skrzyżowaniu. To tam wcześniej zginął 6-letni Tomek

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-03 10:49

To skrzyżowanie w Warszawie już zawsze będzie budziło grozę! W niedzielę (1 lutego) po południu na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej doszło do kolejnego zderzenia dwóch samochodów. Choć tym razem nikt nie ucierpiał, miejsce to wciąż przypomina o tragedii sprzed dwóch tygodni, gdy w wypadku zginął 6-letni Tomek.

Wypadek na Grochowskiej. Kolejna kolizja

W niedzielę (1 lutego) około godziny 16 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa samochody osobowe − Toyota i Volkswagen. Przez pewien czas część skrzyżowania była zablokowana. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został ranny.

Dla mieszkańców Pragi-Południe to miejsce jednak już zawsze będzie kojarzyło się z dramatem.

Śmierć 6-letniego Tomka

To właśnie tam, 19 stycznia, rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Zginął 6-letni Tomek. Chłopiec wraz z mamą i innymi pieszymi czekał przy przejściu dla pieszych na zielone światło. W pewnym momencie w grupę oczekujących wjechało dachujące auto.

Ustalenia policji po śmiertelnym wypadku

Ze wstępnych informacji wynika, że kierująca Fordem 28-latka, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską Toyocie. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego Toyota została wytrącona ze swojego pasa ruchu i uderzyła w grupę osób oczekujących przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko − relacjonowała wówczas stołeczna policja.

Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Trzy kobiety zostały ranne. Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. W kolejnych dniach oboje kierujący usłyszeli zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie zastosowano wobec nich środków tymczasowych.

Po śmierci Tomka mieszkańcy ustawili w tym miejscu znicze. A miasto zapowiedziało działania mające poprawić bezpieczeństwo − w tym plan złożenia wniosku o ustawienie stacjonarnego fotoradaru oraz spotkanie z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego

Polecany artykuł:

6-letni Tomek zginął na Grochowskiej. Znamy wyniki badań
Kolejne zderzenie na „przeklętym” skrzyżowaniu. To tam wcześniej zginął 6-letni Tomek
14 zdjęć
Wypadek na Grochowskiej. Dwa samochody zderzyły się na torowisku
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GROCHOWSKA
WYPADEK
WYPADEK GROCHOWSKA