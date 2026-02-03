Strzelanina w Jankach?! Świadkowie słyszeli huk. Mamy informacje z CBŚP

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-03 9:23

W podwarszawskich Jankach w biały dzień pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Świadkowie byli przekonani, że doszło do użycia broni − takie informacje przekazywali słuchacze radia ESKA tuż po godzinie 13 w poniedziałek (2 lutego). Mundurowi stanowczo temu zaprzeczają. Dotarliśmy do oficjalnych informacji.

Funkcjonariusze CBŚP w akcji

i

Autor: CBŚP/ Materiały prasowe

Akcja CBŚP w Jankach. Co się wydarzyło?

W poniedziałek (2 lutego) około godziny 13 w Jankach doszło do głośnej akcji służb. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze CBŚP, którzy zajmują się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Obecność uzbrojonych policjantów oraz głośne huki sprawiły, że wśród mieszkańców i osób przebywających w okolicy pojawiły się informacje o rzekomej strzelaninie.

Jak udało nam się ustalić, Centralne Biuro Śledcze Policji nie ujawnia szczegółów dotyczących ewentualnych zatrzymań ani przebiegu działań. Jedno jednak jest pewne − do strzelaniny nie doszło. Te doniesienia zostały zdementowane przez samych funkcjonariuszy.

CBŚP dementuje doniesienia o strzelaninie

Nie była tam używana broń. Strzał prawdopodobnie wynikał z tego, że funkcjonariusze z wydziału bojowego używali granatu hukowo-błyskowego i taki prawdopodobnie został użyty. Tak więc też mogę potwierdzić, że nikomu nic się nie stało. Wszystko było pod kontrolą. Taka była konieczność po prostu użycia tego − mówił dla ESKI rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski.

Redakcja „Super Expressu” również skontaktowała się bezpośrednio z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Odpowiedź była lakoniczna, ale potwierdzająca obecność służb w Jankach.

Przeprowadzaliśmy czynności i potwierdzam, to my działaliśmy. Jednak za szybko, żeby cokolwiek powiedzieć, o ile w ogóle, to bardzo świeża sprawa − usłyszeliśmy.

Dziennikarze próbowali uzyskać potwierdzenie zdarzenia także w innych służbach, jednak żadna z nich nie była w stanie potwierdzić szczegółów akcji. Wiadomo jedynie, że działania miały miejsce w poniedziałek w godzinach popołudniowych.

Choć świadkowie mówili o strzałach i wielkim zamieszaniu, według zapewnień CBŚP nikt nie ucierpiał, a cała akcja przebiegała pod pełną kontrolą funkcjonariuszy. Na więcej informacji trzeba jednak jeszcze poczekać.

Polecany artykuł:

Gigantyczny cios w mafię tytoniową! CBŚP przejęło blisko 63 tony nielegalnego t…
Gigantyczny cios w mafię tytoniową! CBŚP przejęło blisko 63 tony nielegalnego towaru
3 zdjęcia
CBŚP rozbiło niebezpieczny gang z Piaseczna. 13 osób zatrzymanych
Sonda
Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CBŚP
CBŚP WARSZAWA