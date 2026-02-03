PILNE. Katastrofa pociągu pod Warszawą! Sześć wagonów wypadło z torów

Poważny wypadek pociągu towarowego pod Warszawą. Sześć wagonów z olejem napędowym wykoleiło się

Katastrofa kolejowa w miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim! Minionej nocy (z 2 na 3 lutego) o godzinie 1:13 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wykolejeniu składu towarowego relacji Szczecin–Chełm. Skład przewożący olej napędowy liczył łącznie 35 wagonów. "Wagony zjechały z nasypu, znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone" - powiedział RMF FM brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Większość wagonów zsunęła się z kilkumetrowego nasypu i przewróciła na bok poza torowiskiem. Pozostałe wagony zatrzymały się w rejonie torów. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu od godziny pierwszej w nocy pracuje blisko 30 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z Warszawy oraz powiatu piaseczyńskiego. Do akcji zadysponowano również specjalistyczne siły chemiczno-ekologiczne z warszawskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6. Teren zabezpiecza Straż Ochrony Kolei, a działania wspierają policja oraz służby kolejowe. Jak przekazał bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Piasecznie, obecnie nie ma potwierdzenia wycieków oleju napędowego. Strażacy prowadzą szczegółowe rozpoznanie, sprawdzając stan cystern, zwłaszcza w miejscach styku wagonów z podłożem. Dla bezpieczeństwa odłączono również zasilanie w sieci trakcyjnej.

Bardzo poważne utrudnienia na kolei w rejonie katastrofy. Usuwanie skutków wypadku potrwa długo

Wypadek spowodował rozległe uszkodzenia infrastruktury kolejowej, w tym torowiska oraz elementów związanych z funkcjonowaniem linii kolejowej nr 12. Trwa szacowanie skali strat oraz przygotowania do wieloetapowej akcji usuwania skutków zdarzenia. Planowane jest m.in. podstawienie nowych cystern, użycie pociągu dźwigowego oraz ewentualne przepompowanie ładunku.

Przyczyny wykolejenia nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję oraz służby kolejowe. Ze względu na skalę zniszczeń należy liczyć się z poważnymi i długotrwałymi utrudnieniami w ruchu kolejowym w rejonie Jaroszowej Woli. Termin przywrócenia pełnej przejezdności nie został dotąd określony.

