Poziom mórz rośnie. Bałtyk może być poważnym zagrożeniem

Według analiz opartych na globalnych modelach klimatycznych, do końca XXI wieku poziom mórz może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt centymetrów, a w pesymistycznych scenariuszach - jeszcze więcej. Oznacza to szczególne ryzyko dla obszarów nadmorskich. AI wskazuje, że najbardziej zagrożone byłyby:

Żuławy Wiślane,

okolice Gdańska, Elbląga i Nowego Dworu Gdańskiego,

nisko położone tereny Pomorza Zachodniego.

W przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń część tych obszarów mogłaby być regularnie zalewana, a w skrajnym scenariuszu – trwale znaleźć się pod wodą.

Rzeki wyleją częściej i gwałtowniej

Nie tylko morze stanowi zagrożenie. Sztuczna inteligencja zwraca uwagę na rosnące ryzyko powodzi rzecznych. Zmiany klimatu powodują, że opady są coraz bardziej intensywne i nagłe, a długie okresy suszy przeplatają się z ulewami. Wisła, Odra, Warta czy Bug mogą w przyszłości wylewać znacznie częściej niż dziś. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu zagrożone byłyby:

fragmenty Warszawy położone najbliżej Wisły,

Wrocław i dolina Odry,

miasta i miasteczka w południowej Polsce, gdzie rzeki górskie reagują bardzo gwałtownie na intensywne opady.

Polska zalana przed wodę. Według AI tak mogą wyglądać miasta

Warto jednak podkreślić jedno - wizja Polski pod wodą to nie przepowiednia, lecz jeden z możliwych scenariuszy opracowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie danych klimatycznych, trendów i prognoz naukowych. AI pokazuje, co może się wydarzyć, jeśli tempo zmian klimatu utrzyma się na obecnym poziomie, a działania ochronne okażą się niewystarczające.

Taki scenariusz ma przede wszystkim charakter ostrzegawczy. Polska nie jest skazana na zalanie, ale bez długofalowej strategii, inwestycji w ochronę przeciwpowodziową i mądre gospodarowanie przestrzenią ryzyko z pewnością będzie rosło na naszych oczach.

Polskie miasta za 50 lat

