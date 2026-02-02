Wielka awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Tysiące mieszkańców bez ogrzewania!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-02 14:34

Tysiące mieszkańców Trójmiasta mierzą się z nagłym brakiem ogrzewania i ciepłej wody. Z powodu awarii gdańskiej elektrociepłowni sprawiła, że bez dostaw ciepła zostało siedem dzielnic Gdańska oraz Sopotu. W mieście działa już sztab kryzysowy. W związku z sytuacją rozważane jest czasowe zamknięcie poszczególnych szkół, aby możliwe było przekierowanie dostępnej energii do gospodarstw domowych.

Wielka awaria ciepła w Trójmieście. Siedem dzielnic Gdańska i Sopot bez ogrzewania

Poważna awaria elektrociepłowni w Gdańsku sparaliżowała system ogrzewania w części Trójmiasta. Bez ciepła i ciepłej wody zostało siedem dzielnic Gdańska oraz Sopot. Władze miasta powołały sztab kryzysowy, a służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii cieplnej.

Jak podaje Polsat News, przyczyną problemów jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń działających w gdańskiej elektrociepłowni. Awaria okazała się na tyle poważna, że konieczne było czasowe ograniczenie dostaw ciepła do tysięcy odbiorców.

Jak podkreślono podczas konferencji prasowej, w ostatnich latach nie notowano tak niskich temperatur. Gdańscy samorządowcy poinformowali, że 12 publicznych szkół posiada własne źródła ogrzewania, dlatego zajęcia w tych placówkach będą odbywać się bez zmian. W pozostałych szkołach wprowadzono rozwiązania czasowe. Do czwartku nauka w szkołach ponadpodstawowych będzie prowadzona zdalnie.

W szkołach podstawowych zapewniona zostanie opieka dla dzieci w świetlicach. Przedszkola i żłobki mają funkcjonować normalnie, a tam, gdzie temperatura okaże się niewystarczająca, dostarczone zostaną dodatkowe źródła ciepła. W Sopocie natomiast zdecydowano o zawieszeniu zajęć zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Kiedy wróci ogrzewanie?

Zgodnie z przekazanymi informacjami, przywrócenie pełnej sprawności elektrociepłowni planowane jest na środę, 4 lutego. Do tego czasu mieszkańcy objętych awarią rejonów muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z brakiem ogrzewania i ciepłej wody.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Jak producenci współkształtują jakość budynków?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki