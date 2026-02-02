Wielka awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Tysiące mieszkańców bez ogrzewania!

Wielka awaria ciepła w Trójmieście. Siedem dzielnic Gdańska i Sopot bez ogrzewania

Poważna awaria elektrociepłowni w Gdańsku sparaliżowała system ogrzewania w części Trójmiasta. Bez ciepła i ciepłej wody zostało siedem dzielnic Gdańska oraz Sopot. Władze miasta powołały sztab kryzysowy, a służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii cieplnej.

Jak podaje Polsat News, przyczyną problemów jest nieszczelność jednego z jedenastu urządzeń działających w gdańskiej elektrociepłowni. Awaria okazała się na tyle poważna, że konieczne było czasowe ograniczenie dostaw ciepła do tysięcy odbiorców.

Jak podkreślono podczas konferencji prasowej, w ostatnich latach nie notowano tak niskich temperatur. Gdańscy samorządowcy poinformowali, że 12 publicznych szkół posiada własne źródła ogrzewania, dlatego zajęcia w tych placówkach będą odbywać się bez zmian. W pozostałych szkołach wprowadzono rozwiązania czasowe. Do czwartku nauka w szkołach ponadpodstawowych będzie prowadzona zdalnie.

W szkołach podstawowych zapewniona zostanie opieka dla dzieci w świetlicach. Przedszkola i żłobki mają funkcjonować normalnie, a tam, gdzie temperatura okaże się niewystarczająca, dostarczone zostaną dodatkowe źródła ciepła. W Sopocie natomiast zdecydowano o zawieszeniu zajęć zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Kiedy wróci ogrzewanie?

Zgodnie z przekazanymi informacjami, przywrócenie pełnej sprawności elektrociepłowni planowane jest na środę, 4 lutego. Do tego czasu mieszkańcy objętych awarią rejonów muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z brakiem ogrzewania i ciepłej wody.

