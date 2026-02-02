Masowe rezygnacje z sanatoriów. Oto powody kuracjuszy

Sanatoria od lat cieszą się dużą popularnością wśród osób szukających rehabilitacji, odpoczynku i poprawy zdrowia. Wyjazd do uzdrowiska dla wielu pacjentów jest szansą na powrót do lepszej formy, a także okazją do zmiany otoczenia i regeneracji. W ostatnim czasie jednak coraz częściej pojawiają się sygnały o masowych rezygnacjach z turnusów sanatoryjnych. Skąd bierze się to zjawisko i dlaczego tak dużo osób decyduje się zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego?

Dlaczego kuracjusze rezygnują z sanatorium?

Coraz więcej kuracjuszy, mimo otrzymanego skierowania, decyduje się na rezygnację z turnusów sanatoryjnych. Dla wielu osób wyjazd, który miał być szansą na poprawę zdrowia, staje się zbyt dużym obciążeniem finansowym i organizacyjnym. Pacjenci wskazują, że rosnące ceny zakwaterowania, wyżywienia oraz dodatkowych zabiegów sprawiają, iż pobyt w sanatorium przestaje być dostępny dla wszystkich. Nie bez znaczenia są także długie terminy oczekiwania, zmiany w harmonogramach oraz niezadowolenie z warunków oferowanych przez niektóre placówki. W efekcie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których miejsca na turnusach pozostają niewykorzystane.

Masowe rezygnacje z turnusów. Nawet 80 odwołań dziennie

W ostatnim kwartale 2024 roku dochodziło do blisko 50 odwołań turnusów dziennie, co już było sygnałem alarmowym. Z początkiem 2025 roku liczba ta niestety wzrosła - do 80 odwołań dziennie. Szczególnie dotknięte tym zjawiskiem jest województwo kujawsko-pomorskie. Co jednak dzieje się ze skierowaniami osób, które zrezygnują z wyjazdu?

Okazuje się, że jeśli odwołanie turnusu jest usprawiedliwone, to wóczas NFZ da pacjentowi nowy termin na wyjazd. Jeśli jednak odwołanie jest nieuzasadnione, pojawia się konieczność ponownego złożenia skierowania i czekania w kolejce, które - jak wiemy - potrafią być bardzo długie.

