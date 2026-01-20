Leczenie w sanatorium to forma rehabilitacji i terapii uzdrowiskowej, najczęściej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobyt trwa zwykle 21 dni i obejmuje zabiegi dostosowane do schorzeń pacjenta. Podczas takiego turnusu kuracjusz odpoczywa, ale i dba o swoje zdrowie pod okiem profesjonalistów, więc nic dziwnego, że wyjazdy tego typu cieszą się popularnością. Okazuje się jednak, że chcąc wybrać się do sanatorium z ramienia NFZ trzeba uzbroić się w cierpliwość, bowiem w niektórych regionach Polski czas oczekiwania na turnus trwa prawie rok!

Jak szybko idzie kolejka do sanatorium? Nie wszędzie jest tak samo

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w Polsce bywa bardzo różny w zależności od województwa i rodzaju schorzenia. W niektórych regionach pacjenci mogą rozpocząć turnus już po kilku miesiącach, podczas gdy w innych kolejki ciągną się w nieskończoność. Gdzie sytuacja jest najlepszea a gdzie najorsza? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej.

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium w NFZ?

Chcąc sprawdzić kolejkę do sanatorium, można skorzystać z przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe NFZ. Na dedykowanej stronie internetowej pacjent musi jedynie wpisać numer skierowania oraz datę swojego urodzenia. Następnie po kliknięciu przycisku "wyszukaj" na ekranie wyświetlą się informacje dotyczące przyszłego turnusu i statusu skierowania.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na NFZ w 2026 roku?

Wyjazd do sanatorium choć jest finansowany z ramienia NFZ, to i tak kuracjusze ponoszą pewne koszta.