W tym roku wiosna przyszła wcześniej niż zazwyczaj. Synoptycy z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że końcówka zimy przyniosła temperatury wyższe od średniej wieloletniej, a prognozy na najbliższe tygodnie zapowiadają częste okresy słońca oraz wartości przekraczające 10–15°C.

Takie warunki sprawiają, że roślinność budzi się szybciej, a mieszkańcy coraz chętniej wracają do aktywności na świeżym powietrzu. Już teraz w wielu miejscach regionu można zauważyć pierwsze pąki na drzewach, a parki stopniowo wypełniają się spacerowiczami i rowerzystami.

Miasto, w którym wiosna czuć najmocniej

Tym symbolicznym „wiosennym sercem województwa śląskiego jest Cieszyn. Położony nad rzeką Olzą ośrodek od lat uchodzi za jedno z najbardziej klimatycznych miast regionu. Jego kameralna skala sprawia, że zmiany pór roku są tu szczególnie widoczne — wiosną przestrzeń szybko się zazielenia, a życie miejskie przenosi się z zamkniętych przestrzeni na ulice i place.

Szczególnie popularne o tej porze roku stają się bulwary nad rzeką, Wzgórze Zamkowe oraz liczne parkowe alejki. To właśnie tam mieszkańcy przychodzą na pierwsze dłuższe spacery po zimie, a turyści szukają spokojnej, niemal pocztówkowej atmosfery. Wczesna wiosna w Cieszynie to także moment, gdy otwierają się ogródki kawiarniane, a rynek stopniowo wypełnia się gwarem rozmów. Połączenie zieleni, zabytkowej architektury i widoków na rzekę sprawia, że miasto zyskuje wyjątkowo lekki, niemal wakacyjny klimat.

Nie bez znaczenia jest też położenie — bliskość terenów zielonych i łagodniejszy mikroklimat sprawiają, że przyroda budzi się tu szybciej niż w bardziej zurbanizowanych częściach regionu. Dzięki temu Cieszyn od lat kojarzony jest z miejscem, w którym wiosna zaczyna się „na dobre”.

Zobaczcie Cieszyn na zdjęciach:

10

Wiosenne oblicza innych miast regionu

Choć to właśnie Cieszyn często wskazywany jest jako najbardziej wiosenne miasto, podobny klimat można poczuć także w innych częściach regionu. W Pszczynie wiosna przyciąga do jednego z najpiękniejszych parków pałacowych w Polsce, gdzie szerokie alejki i rozległe polany szybko wypełniają się spacerowiczami. Z kolei Racibórz zachęca do odpoczynku nad Odrą, gdzie bulwary i tereny rekreacyjne ożywają wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami.

Inny charakter ma wiosna w Ustroniu — tutaj sezon zaczyna się wraz z powrotem turystów na górskie szlaki i spacerowe trasy wzdłuż Wisły. To propozycja dla tych, którzy wiosnę chcą poczuć bardziej aktywnie, łącząc miejskie spacery z bliskością natury.

Wiosna na Śląsku ma więc wiele twarzy, ale wszędzie oznacza to samo — powrót energii, światła i życia na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy wybierzemy kameralny spacer nad rzeką, parkową aleję czy górski deptak, jedno jest pewne: to najlepszy moment, by na nowo odkryć miasta regionu i zobaczyć je w najświeższej, najbardziej zielonej odsłonie.