Komunikacyjny przełom. Pasażerowie zyskają ponad 20 przystanków. Ważna zmiana w śląskim mieście

Martyna Urban
2026-02-27 11:45

Podróżni mogą liczyć na spore ułatwienia w transporcie zbiorowym. Już od początku marca rusza wyczekiwane połączenie, które zintegruje centrum miasta z terenami rekreacyjnymi i osiedlami. To jedna z najważniejszych modyfikacji w lokalnej komunikacji wprowadzana w ostatnich latach.

Imielin zmiany komunikacja

i

Autor: GZM/ Materiały prasowe

Współpraca włodarzy Imielina z Zarządem Transportu Metropolitalnego zaowocowała uruchomieniem nowej linii minibusowej o numerze 249. Autobusy wyjadą na trasę już 1 marca, kursując wyłącznie w dni robocze. Pojazdy będą kursować na odcinku między Centrum Przesiadkowym a pętlą przy zalewie.

Decyzja o stworzeniu tego połączenia jest bezpośrednią reakcją na zgłaszane od dłuższego czasu postulaty lokalnej społeczności. Mieszkańcom brakowało sprawnego dojazdu z osiedli do serca miasta oraz stref wypoczynkowych. Nowa trasa uzupełni braki w obecnej siatce połączeń, co pozwoli znacznie skrócić czas podróży do najważniejszych punktów w regionie.

Trasa linii 249 obejmie szkoły i Zbiornik Dziećkowice

Przebieg trasy został precyzyjnie opracowany w taki sposób, aby obsłużyć rejony generujące największy ruch pasażerski, w tym osiedla mieszkaniowe oraz placówki handlowe i oświatowe. Autobusy dojadą również w pobliże Zbiornika Dziećkowice. Dzięki temu rozwiązaniu z transportu skorzystają zarówno uczniowie i pracownicy, jak i osoby szukające relaksu nad wodą.

Kluczowym elementem tej inwestycji w transport zbiorowy jest wyznaczenie ponad 20 zupełnie nowych miejsc zatrzymywania się pojazdów. Takie zagęszczenie infrastruktury sprawi, że przystanek znajdzie się w zasięgu krótkiego spaceru dla znacznie większej grupy obywateli. Samorządowcy zaznaczają, że jest to istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności komunikacji dla mieszkańców.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 66 oraz 149

Wprowadzenie na ulice linii 249 wymusiło konieczność modyfikacji dotychczasowego układu komunikacyjnego, co wpłynie na kursowanie autobusów numer 66 i 149. W przypadku pierwszego z nich część tras zostanie skrócona lub całkowicie zawieszona na pewnych odcinkach. Z kolei dla drugiej linii przewidziano ograniczenie niektórych kursów wariantowych, co ma na celu optymalizację całego systemu i lepsze dopasowanie do potrzeb pasażerów.

Miejscy urzędnicy traktują to przedsięwzięcie jako fragment kompleksowej strategii rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Nadrzędnym celem jest tutaj nie tylko podniesienie komfortu podróżnych. Chodzi również o to, by zachęcić kierowców do przesiadki z własnych samochodów do autobusów miejskich.

Jeżeli wdrożone rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym, niewykluczone są dalsze korekty oraz rozbudowa oferty przewozowej w przyszłości. Uruchomienie połączenia 249 ma stanowić nie tylko doraźne udogodnienie, ale także początek ewolucji sposobu przemieszczania się po mieście.

IMIELIN
