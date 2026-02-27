Wstrząsające odkrycie w Raciborzu. Ujawniono zwłoki mężczyzny

W nocy z niedzieli, 22 lutego 2026 roku na poniedziałek, 23 lutego raciborscy policjanci otrzymali dramatyczne zgłoszenie. Świadkowie informowali, że w jednym z opuszczonych budynków przy ulicy Nowomiejskiej w Raciborzu leży mężczyzna o nieznanej tożsamości, który nie daje oznak życia. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, po przybyciu służb okazało się, że 42-letni mieszkaniec Raciborza nie żyje.

Śledczy błyskawicznie rozpoczęli działania i już w nocy zatrzymali dwie osoby mogące mieć związek z tragedią. Nad ranem mundurowi doprowadzili do aresztowania 30-letniego mężczyzny, który według dotychczasowych ustaleń wszczął awanturę z ofiarą. W jej trakcie użył noża, zadając rany prowadzące do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który zakończył się śmiercią 42-latka.

Zatrzymany usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za takie przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

Miejsce owiane grozą

Do dramatycznego zdarzenia doszło w pustostanie – miejscu, które budziło niepokój mieszkańców od dłuższego czasu. Sąsiedzi mówią o krzykach, awanturach i obecności osób w kryzysie emocjonalnym.

Policja apeluje do mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego o ostrożność i zwracanie uwagi na niepokojące zachowania w opuszczonych budynkach. Trwa śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, a mundurowi prowadzą dalsze czynności w sprawie. Całe miasto wstrząśnięte jest brutalnością zdarzenia i dramatycznym finałem tej tragicznej nocy.

