Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali kluczowych zatrzymań w śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu odpadami. W ręce służb wpadli pracownik inspektoratu ochrony środowiska oraz radca prawny, którym zarzuca się korupcję i tuszowanie nieprawidłowości. Prokuratura nie ukrywa, że sprawa jest rozwojowa i zapowiada dalsze działania w walce z tym procederem.

Mafia śmieciowa na celowniku policji

Akcja CBA w Katowicach. Urzędnik WIOŚ i prawnik zatrzymani

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zrealizowali kolejne czynności w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w gospodarce odpadami. Decyzją Prokuratury Regionalnej w Katowicach wolność stracili pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz właściciel kancelarii prawnej. Służby podejrzewają obu mężczyzn o aktywny udział w procederze umożliwiającym bezkarne funkcjonowanie nielegalnych składowisk śmieci.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani mieli przyjmować korzyści majątkowe w zamian za wpływanie na wyniki kontroli środowiskowych. Podczas szeroko zakrojonej akcji przeszukano ich mieszkania, biura oraz samochody, zabezpieczając przy tym kluczowe dokumenty i elektroniczne nośniki danych. Warto odnotować, że funkcjonariusze pojawili się również w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej, gdzie przejęli część materiałów dowodowych.

Lista zarzutów przedstawionych podejrzanym jest długa i dotyczy poważnych przestępstw. Mężczyźni odpowiedzą między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo oraz przestępstwa urzędnicze. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec obu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Miliardowe straty przez mafię śmieciową. Prokuratura zapowiada kolejne kroki

Przedstawiciele prokuratury zaznaczają, że ujawniony wątek korupcyjny jest dopiero początkiem rozliczeń w tej sprawie. Planowane są kolejne czynności procesowe, które mogą doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności kolejnych osób zamieszanych w ten proceder. Śledczy skrupulatnie badają powiązania i przepływy finansowe, co zwiastuje następne zatrzymania.

Skala działalności tak zwanej mafii śmieciowej jest porażająca i obejmuje teren całego kraju. Grupy przestępcze porzucały niebezpieczne odpady w kilkudziesięciu lokalizacjach, narażając środowisko na degradację. Szacuje się, że koszty utylizacji toksycznych substancji mogą wynieść nawet miliard złotych. W toku całego postępowania status podejrzanego posiada już blisko 150 osób.

Wymiar sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że walka z nielegalnym biznesem odpadowym wkracza w decydujący etap. Ostatnie wydarzenia na Śląsku mogą stanowić jedynie preludium do znacznie szerszej operacji, mającej na celu całkowite rozbicie struktur przestępczych odpowiedzialnych za ten niezwykle kosztowny dla podatników proceder.

