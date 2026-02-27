Pogoda na 1 marca 2026 zaskoczy nawet największych optymistów. Potem będzie już tylko gorzej. Wiemy, kiedy wróci siarczysty mróz i jak się do niego przygotować

Początek marca 2026 roku przyniesie krótkotrwałe ocieplenie, z temperaturami do 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.

Po 2 marca synoptycy przewidują gwałtowne ochłodzenie, z temperaturami spadającymi poniżej 0 stopni Celsjusza, a nawet do -15 stopni Celsjusza w drugiej dekadzie miesiąca.

Zmienna pogoda w marcu może negatywnie wpływać na samopoczucie, powodując zmęczenie i bóle głowy.

Dowiedz się, kiedy faktycznie nadejdzie prawdziwa wiosna i jak przygotować się na kaprysy marcowej aury!

Kiedy przyjdzie wiosna 2026?

Najnowsze modele pogodowe wskazują, że przez kilka dni możemy cieszyć się z iście wiosennej aury. Według danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych nad Polskę nadciąga ciepłe, południowe powietrze. Jego wpływ przełoży się na wyższe temperatury. Początek marca 2026 w wiekszości rejonów będzie pochmurny ale ciepło. Najzimniej będzie na północnym wschodzie oraz Lubelszczyźnie, gdzie termometry wskażą maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Na Mazowszu w ciągu dnia może być nawet 5 stopni Celsjusza, a w głębi kraju 6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku oraz Pomorzu Zachodnim. Tam termometry mogą wskazać nawet 13 stopni Celsjusza.

Taka pogoda może dać złudne nadzieje, że przyszła wiosna. Nic bardziej mylnego. Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Już po 2 marca 2026 synoptycy przewidują ostre tąpniecie, a temperatury gwałtownie spadną. Będzie to drastyczne przypomnienie, że wciąż jest zima i wciąż jest w formie. W poniedziałek, 2 marca w wielu rejonach Polski temperatury mogą nie przekroczyć 0 stopni Celsjusza, a będą miejsca, gdzie słupki wskażą nawet -7 stopni Celsjusza. Amerykański model Global Forecast System (GFS) wskazał, że 3 marca w ciągu dnia temperatury mogą wahać się od 2 stopni Celsjusza od -3 stopni Celsjusza. W drugiej dekadzie miesiąca może być jeszcze gorzej. Synoptycy wskazują, że ponownie nad Polskę zawita siarczysty mróz i możliwe są nawet temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza.

Pogoda w marcu, jak w przysłowiu ma być kapryśna. W okolicy 20 marca 2026 znów przyjdzie odwilż i czasowe ocieplenie. Taka pogoda nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie. Zmienne ciśnienie i temperatury mogą powodować przemęczenie, rozdrażnienie oraz bóle głowy. Warto w tym czasie zadbać o zbilansowaną dietę, suplementację oraz sen.

Pogoda na 1 marca 2026

Warszawa

W stolicy 1 marca spodziewaj się chłodnej, przejściowej aury z temperaturami rosnącymi w ciągu dnia do około 10–12 stopni Celsjusza. Poranek zacznie się chłodno z temperaturami około kilku stopni powyżej zera, a popołudnie może przynieść większe zachmurzenie i możliwe opady.

Kraków

W Krakowie termometry w dzień mogą pokazać nawet 12–13 stopni Celsjusza, a większość dnia upłynie przy zmiennej chmurze i przebłyskach słońca. W nocy i rano nadal możliwe są chłodniejsze wartości tuż nad 0 stopni Celsjusza.

Łódź

W Łodzi aura w niedzielę będzie podobna do tej w Warszawie i Krakowie – poranek chłodniejszy, z temperaturami kilku stopni powyżej zera, a w ciągu dnia około 10–12 stopni Celsjusza przy zmiennym zachmurzeniu i przejaśnieniach. Na zachodzie miasta możliwe są momenty bardziej pochmurne, ale ogólnie warunki pozostaną przyjemne jak na pierwszy dzień marca.

Wrocław

Na zachodzie kraju we Wrocławiu 1 marca zapowiada się cieplej i bardziej pochmurno, z temperaturami dziennymi sięgającymi nawet 13–14 stopni Celsjusza. Większe zachmurzenie może panować przez większą część dnia, ale bez prognoz dużych opadów. Poranek będzie chłodny, ale szybko temperatura wzrośnie do komfortowych wczesnowiosennych wartości.

Poznań

W Poznaniu pogoda 1 marca będzie raczej pochmurna z przejaśnieniami, a termometry pokażą w dzień około 10–12 stopni Celsjusza. Poranek prawdopodobnie chłodny, z możliwymi punktami rosy blisko zera, ale w ciągu dnia temperatura będzie przyjemna jak na pierwszy dzień meteorologicznej wiosny.

Gdańsk

Na północy – w Gdańsku – pogoda 1 marca będzie bardziej pochmurna i chłodniejsza niż w centralnej i zachodniej Polsce. Temperatury w ciągu dnia mogą sięgać około 8–10 stopni Celsjusza, lecz przeważać będzie duże zachmurzenie. W regionie obowiązuje także ostrzeżenie meteorologiczne związane z odwilżą i możliwością topnienia śniegu, co może wpływać na warunki lokalne.