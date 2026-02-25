Miliarderzy z woj. śląskiego. Te nieoczywiste miasta to imperia bogactwa

Gospodarcza transformacja regionu

Przez długie lata województwo śląskie kojarzono niemal wyłącznie z przemysłem ciężkim, jednak najnowsze rankingi najzamożniejszych Polaków odsłaniają zupełnie inne oblicze tego obszaru. To właśnie na południu kraju swoje potęgi zbudowali liderzy rynku farmaceutycznego, logistycznego oraz sektora nowoczesnych technologii. Co istotne, najwięksi gracze nie przenoszą swoich central do stolicy, lecz z powodzeniem zarządzają światowymi markami ze swoich rodzimych miejscowości.

Rodzina Juroszków i Jerzy Starak budują potęgę Cieszyna

Poszukując nieoczywistej stolicy polskiej przedsiębiorczości, warto zwrócić uwagę na Cieszyn. To miasto jest kolebką sukcesu Zbigniewa i Mateusza Juroszków. Ich majątek, oparty na bukmacherskim gigancie STS oraz deweloperskiej firmie ATAL, zapewnił im czołowe lokaty w zestawieniach finansowych. To jednak nie wszystko – z Cieszynem silnie związany jest również Jerzy Starak, król branży farmaceutycznej i właściciel Polpharmy, który nieustannie utrzymuje się na podium listy najbogatszych ludzi w Polsce.

Tomasz Domogała inwestuje w Katowicach

W Katowicach swoją siedzibę ma jeden z najmłodszych miliarderów w kraju, Tomasz Domogała. Przejmując stery w rodzinnym przedsiębiorstwie TDJ, udowodnił, że tradycyjny śląski etos pracy w zestawieniu z nowoczesnym modelem zarządzania gwarantuje sukces liczony w miliardach. Jego odważne inwestycje w sektor przemysłowy, rynek nieruchomości oraz edukację dynamicznie zmieniają krajobraz gospodarczy całego regionu.

Rafał Brzoska i Arkadiusz Muś na liście najbogatszych

Wśród finansowej elity związanej z tym regionem znajdują się także inne nazwiska, które doskonale zna każdy obserwator polskiej gospodarki:

Rafał Brzoska – pochodzący z Zawady Książęcej wizjoner, twórca InPostu, który zrewolucjonizował rynek e-commerce w Europie.

– pochodzący z Zawady Książęcej wizjoner, twórca InPostu, który zrewolucjonizował rynek e-commerce w Europie. Arkadiusz Muś – przedsiębiorca z Konopisk i założyciel Press Glass, którego szyby montowane są w najbardziej prestiżowych wieżowcach globu.

– przedsiębiorca z Konopisk i założyciel Press Glass, którego szyby montowane są w najbardziej prestiżowych wieżowcach globu. Rodzina Mokrysz – biznesmeni z Ustronia stojący za potęgą marki Mokate, dzięki którym śląska kawa i herbata są znane na całym świecie.

– biznesmeni z Ustronia stojący za potęgą marki Mokate, dzięki którym śląska kawa i herbata są znane na całym świecie. Paweł Mańkowski – inwestor koncentrujący się na branży medycznej oraz rynku nieruchomości.

Sekret sukcesu śląskich przedsiębiorców

Ekonomiści zwracają uwagę, że triumf biznesmenów z województwa śląskiego wynika z unikalnego połączenia kilku czynników: wielopokoleniowego szacunku do pracy, doskonałego usytuowania logistycznego oraz odwagi we wdrażaniu innowacji technologicznych. To właśnie w tym regionie najszybciej w Polsce dokonuje się transformacja od ciężkiego przemysłu do nowoczesnego biznesu generującego miliardowe zyski.