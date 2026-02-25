Plejada gwiazd na premierze

W ostatni piątek lutego do kin wejdzie kolejna produkcja w reżyserii Łukasza Palkowskiego. "Pojedynek" to thriller historyczny oparty na prawdziwych wydarzeniach z 1939 roku. Jak opisuje producent filmu, to "opowieść o brutalnej indoktrynacji polskich elit przez NKWD w dawnym klasztorze, skupiając się na dramatycznej walce o honor i przetrwanie między młodym pianistą a rosyjskim agentem".

Łukasz Palkowski kolejny raz zaprosił do współpracy plejadę gwiazd z Jakubem Gierszałem, Tomaszem Kotem, Bogusławem Lindą i Anną Próchniak na czele. Na ekranie zobaczymy również Aidana Gillena, znanego m.in. z roli Petyra "Littlefingera" Baelisha z kultowej "Gry o tron".

25 lutego obsada filmu stawiła się na uroczystej premierze. Na czerwonym dywanie pozowały również inne gwiazdy polskiego show-biznesu. Większość postawiła na eleganckie kreacje w ciemnych barwach. Jakub Gierszał wybrał czarny garnitur w nowoczesnej formie, a Anna Próchniak czarną sukienkę z finezyjnym ramiączkiem.

Julia Pietrucha zachwyciła na czerwonym dywanie!

Nieco luzu na ściankę wprowadziła Grażyna Szapołowka. Aktorka, która od lat uznawana jest za ikonę stylu, porzuciła eleganckie suknie na rzecz skórzanych spodni w modnym bordowym kolorze i ciemnej bluzki. Na ramiona narzuciła kurtkę z futrzanym kołnierzem.

Wszystkie spojrzenia skradła jednak Julia Pietrucha! Gwiazda "Pojedynku" miała na sobie długą sukienkę na ramiączkach. Całość kreacji pokryty był srebrnymi cekinami, przez co suknia mieniła się przy każdym ruchu.

