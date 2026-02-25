Agnieszka Dygant w "Tańcu z gwiazdami"? Aktorka postawiła sprawę jasno

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-02-25 19:48

Agnieszka Dygant to bez wątpienia ikona polskiego kina i telewizji, obecna na ekranach od niemal trzydziestu lat. Mimo ogromnej popularności, gwiazda konsekwentnie odmawiała do tej pory udziału w tanecznym show Polsatu. W najnowszym wywiadzie artystka ostatecznie odniosła się do spekulacji na temat swoich planów związanych z "Tańcem z gwiazdami".

Kariera sceniczna Agnieszki Dygant rozpoczęła się jeszcze w trakcie jej studiów w łódzkiej szkole filmowej, kiedy to zadebiutowała na deskach tamtejszego Teatru Powszechnego. Zaledwie rok po uzyskaniu dyplomu po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie, wcielając się w postać Oli w dramacie "Farba" w reżyserii Michała Rosy. Kolejnym krokiem była rola w filmie Jerzego Stuhra "Tydzień z życia mężczyzny". W następnych latach jej filmografia wzbogaciła się o takie tytuły jak "Egoiści", "Tylko mnie kochaj", serie "Kobiety mafii" oraz niezwykle popularne "Listy do M.". Największą rozpoznawalność zapewniła jej jednak kultowa rola niani Frani Maj w produkcji TVN. Poza pracą przed kamerą, aktorka z powodzeniem realizuje się w teatrze, grając zarówno w sztukach współczesnych, jak i w klasycznym repertuarze.

Zobacz także: Leśne wille gwiazd! To nie są zwykłe domy. Królują marmury, betony i nowoczesne meble. Zazdrościcie?

Naturalna w 100 procentach! Agnieszka Dygant ucina plotki o poprawkach

Agnieszka Dygant komentuje swój ewentualny występ w programie "Taniec z gwiazdami"

Nie ulega wątpliwości, że Agnieszka Dygant należy do ścisłej czołówki polskich aktorek. Rozpoznawalność zdobyta dzięki rolom filmowym i serialowym często skłania artystów do sprawdzania się w innych formatach telewizyjnych, takich jak popularny "Taniec z gwiazdami". Mimo trwającej blisko trzy dekady kariery i ogromnej rzeszy fanów, gwiazda do tej pory nie zdecydowała się na rywalizację na parkiecie. W rozmowie z portalem Plejada aktorka wyjawiła, czy w przyszłości zamierza zmienić zdanie. Dygant przyznała, że zdarza jej się oglądać ten format i bardzo jej się on podoba, jednak sama nie planuje brać w nim udziału.

Chyba też nie umiałabym poświęcić tyle czasu, energii na taniec. Nie ukrywam też, że to jest wielkie wyzwanie i trzeba się z tym liczyć, że tutaj i sprawność fizyczna, kondycja fizyczna i umiejętności - to wszystko się bardzo liczy. Tutaj jest wóz albo przewóz. Co tydzień jesteś totalnie oceniany. Nie wiem, czy ja jestem na to gotowa. Chyba lepiej się czuję w skórze aktorki. Wiem, że tam przychodzą moje koleżanki czy koledzy i świetnie sobie radzą, ale ja lubię się jednak schować za moimi rolami. Może to najbardziej o to chodzi - nie musieć pokazywać się tak prywatnie zbyt często - powiedziała we wspomnianej rozmowie aktorka.

Gdy redaktorka serwisu dopytywała, czy istnieje jakakolwiek szansa na zmianę tej decyzji i zaprezentowanie umiejętności tanecznych szerszej publiczności, stanowisko gwiazdy pozostało niezmienne.

Chyba nie - odparła stanowczo.

Myślicie, że Agnieszka Dygant zmieni zdanie i zaprezentuje się na parkiecie?

Agnieszka Dygant wystąpi w Tańcu z gwiazdami? Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości
Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA DYGANT
TANIEC Z GWIAZDAMI