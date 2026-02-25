Ciało mężczyzny dryfowało w Brdzie. Szokujące ustalenia śledczych

W środę po południu (25 lutego) służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o dryfującym ciele na Brdzie w Bydgoszczy. Jak przekazał rzecznik bydgoskiej policji, zgłoszenie dotarło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszcz około godziny 15:45.

Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy oraz policjanci, obecni byli strażacy, którzy wyłowili ciało mężczyzny. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny, a także przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Zwłoki starszego mężczyzny znaleziono w okolicach Opery Nova, przy wyspie Młyńskiej, pomiędzy houseboatami cumującymi wzdłuż ulicy Tamka. Ratownicy zauważyli ślady wskazujące, że ciało znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu, co utrudnia ustalenie okoliczności śmierci.

W takich sytuacjach niezwykle cenne są wszelkie informacje od mieszkańców, którzy mogli zauważyć coś podejrzanego w tym rejonie. Dochodzenie w sprawie jest w toku, a prokuratura prowadzi ustalenia mające na celu zarówno identyfikację mężczyzny, jak i wyjaśnienie przyczyn jego tragicznej śmierci.