Ciało mężczyzny dryfowało w Brdzie. Szokujące ustalenia śledczych

Anna Kisiel
2026-02-25 18:30

Dramat w Bydgoszczy. W środę, 25 lutego z Brdy wydobyto ciało mężczyzny. Ślady wskazują, że zwłoki znajdowały się w wodzie od dłuższego czasu. Teraz policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia jego tożsamości i przyczyn śmierci.

Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne
W środę po południu (25 lutego) służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie o dryfującym ciele na Brdzie w Bydgoszczy. Jak przekazał rzecznik bydgoskiej policji, zgłoszenie dotarło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszcz około godziny 15:45.

Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy oraz policjanci, obecni byli strażacy, którzy wyłowili ciało mężczyzny. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny, a także przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Zwłoki starszego mężczyzny znaleziono w okolicach Opery Nova, przy wyspie Młyńskiej, pomiędzy houseboatami cumującymi wzdłuż ulicy Tamka. Ratownicy zauważyli ślady wskazujące, że ciało znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu, co utrudnia ustalenie okoliczności śmierci.

W takich sytuacjach niezwykle cenne są wszelkie informacje od mieszkańców, którzy mogli zauważyć coś podejrzanego w tym rejonie. Dochodzenie w sprawie jest w toku, a prokuratura prowadzi ustalenia mające na celu zarówno identyfikację mężczyzny, jak i wyjaśnienie przyczyn jego tragicznej śmierci.

