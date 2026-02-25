Marta Nawrocka postawiła na ponadczasową klasykę, ale nie zabrakło odrobiny szaleństwa! Jej stylizacja to strzał w dziesiątkę

Karol Nawrocki objął Honorowy Protektorat nad ruchem harcerskim w Polsce i za granicą w Dniu Myśli Braterskiej.

Uwagę zwróciła Marta Nawrocka, która postawiła na elegancką stylizację.

Prezydent Nawrocki wyraził zaszczyt i poczucie odpowiedzialności związane z objęciem Protektoratu. Podkreślił, że Dzień Myśli Braterskiej symbolizuje uniwersalne wartości, takie jak przyjaźń, braterstwo i służba drugiemu człowiekowi, a także odgrywa istotną rolę edukacyjną i wychowawczą. Zaznaczył, że te wartości przekraczają granice państw i kontynentów.

- To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie, że w tym wyjątkowym dniu mam możliwość objąć Protektoratem wszystkie ruchy harcerskie w Polsce i na świecie – powiedział. - Dzień Myśli Braterskiej mówi o wartościach uniwersalnych, o przyjaźni, braterstwie, służbie drugiemu człowiekowi, ma głęboki aspekt edukacyjny i wychowawczy – dodał, podkreślając ich ponadnarodowy charakter.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na historyczne powiązanie harcerstwa z polskim patriotyzmem i dążeniem do niepodległości. Przypomniał, że w 1920 roku marszałek Józef Piłsudski, obejmując Protektorat nad harcerstwem w odrodzonej Polsce, dziękował harcerzom za ich wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

- Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski – akcentował.

Stylizacja Marty Nawrockiej

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim, obok Prezydenta Karola Nawrockiego, uczestniczyła także pierwsza dama oraz minister Wojciech Kolarski. Podczas spotkania z harcerzami Marta Nawrocka zaprezentowała się w ponadczasowym klasyku czyli granatowym damskim garniturze w delikatne prążki, uzupełnionym białą koszulą. Całość ożywiła elegancko zawiązana pod szyją apaszka w biało-granatowo-czerwone wzory, która stanowiła nieco szalony, ale też pasujący do całości dodatek. Do tego żona prezydenta dobrała granatowe szpilki, a włosy spięła w kok. Trzeba przyznać, ze w takim wydaniu prezentowała się znakomicie!

