Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali z Polski. Tak wygląda ich podróż poślubna

Wspólna droga zawodowa Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozpoczęła się na planie programu "Pytanie na Śniadanie", jednak uczucie narodziło się znacznie później. Wcześniej oboje trwali w wieloletnich i ustabilizowanych związkach. Aktorka przez lata tworzyła rodzinę z tancerzem Marcinem Hakielem, poznanym w 2005 roku dzięki formatowi "Taniec z gwiazdami", z którym wychowywała dwoje dzieci. Z kolei dziennikarz sportowy był mężem Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej, matki jego dwóch synów. Choć rozwód prezentera nastąpił w 2020 roku, to dopiero rozstanie Cichopek z Hakielem dwa lata później uruchomiło lawinę medialnych domysłów. Ostatecznym potwierdzeniem plotek stały się wspólne fotografie z wyjazdu do Izraela, które ucięły wszelkie spekulacje. Od tamtej pory para konsekwentnie budowała swoją relację na oczach fanów, nie kryjąc planów na wspólną przyszłość.

Wielkim wydarzeniem w życiu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był październik 2025 roku, kiedy to oficjalnie zostali małżeństwem, co szeroko relacjonowały niemal wszystkie krajowe media. Cztery miesiące po tej głośnej ceremonii nowożeńcy postanowili celebrować swoją miłość podczas zasłużonego miesiąca miodowego. Wybór padł na Egipt, gdzie obsługa hotelowa zadbała o odpowiednią oprawę powitania gości. Na łóżku na zakochanych czekały balony, serce ułożone z płatków róż oraz wymowny napis "Happy Honey Moon" ("Szczęśliwego miesiąca miodowego" - red.). Małżonkowie nie ograniczają się jednak tylko do plażowania. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie Wielkiego Muzeum Egipskiego, otwartego w listopadzie 2025 roku, oraz romantyczne kolacje w lokalnych restauracjach.

