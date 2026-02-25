Pogrzeb Bożeny Dykiel ściągnął tłumy. Tak żegnają prawdziwą gwiazdę!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-25 12:46

Bożena Dykiel, wspaniała aktorka, jedna z najlepszych i najbardziej lubianych przez polskich widzów, zmarła 12 lutego 2026 r., a wieść o śmierci uwielbianej gwiazdy obiegła media dzień później. Jej pogrzeb zaplanowano na 25 lutego. Rodzina wystosowała prośbę do wszystkich, którzy zechcieli uczcić pamięć o Dykiel i pojawili się na ostatnim pożegnaniu oraz pochówku aktorki.

Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana aktorka odeszła w wieku 77 lat, a jej śmierć wstrząsnęła fanami oraz całym środowiskiem artystycznym. Była znana z ról w serialu "Na Wspólnej",  "Alternaty 4", grała w wielu filmach fabularnych. Jej charakterystyczny głos, temperament i ogromna charyzma sprawiły, że przez dekady należała do najbardziej wyrazistych postaci polskiego ekranu.

Ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy zaplanowano na 25 lutego. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie. Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w samo południe, następnie około godziny 14:00 kondukt przejdzie na Cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie aktorka spocznie wśród wybitnych postaci polskiej kultury.

Rodzina przekazała szczególną prośbę do żałobników - zamiast kwiatów bliscy proszą o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Na żywo

Bożena Dykiel - pogrzeb

13:14

Msza, która została kilka razy przerwana, dobiegła końca.

13:00

Na pogrzebie ujawniono szczegóły śmierci Dykiel. Zdradził je w swojej przemowie wiceminister kultury - kolega męża aktorki, który zadzwonił do niego po tym, jak gwiazda zmarła.

12:58

Dźwięk dzwonka telefonu komórkowego zakłócił mszę po raz trzeci!

12:57

Podczas mszy nie zabrakło przemówień. Najpierw głos zabrał wiceminister kultury, później żałobnicy usłyszeli list od Rafała Trzaskowskiego.

12:53

Skandal na pogrzebie Bożeny Dykiel. Ksiądz przerwał kazanie! Musiał apelować do uczestników uroczystości

12:48

Przy urnie wystawiono wyjątkowe ujęcie aktorki. 

12:47

Wyjątkowy symbol na pogrzebie Bożeny Dykiel. Tylko prawdziwi fani to dostrzegą

12:44

Ksiądz podczas kazania przeczytał list od najbliższej rodziny Bożeny Dykiel:

Najbliższa rodzina przysłała do mnie kilka zdań, żebym je przeczytał. Bożena Dykiel - znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich.  Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo Cię kochamy i strasznie tęsknimy. 

12:30

Ksiądz po raz kolejny musiał zwrócić żałobnikom uwagę! Znów poszło o dźwięk dzwonka w telefonie komórkowym. Oburzyli się również sami uczestnicy pogrzebu. Zazwyczaj bowiem takie sytuacje nie mają miejsca podczas uroczystości pogrzebowych.

12:28

Choć rodzina prosiła, by nie przynosić na pogrzeb kwiatów, w kościele i tak pojawiło się mnóstwo wieńców. Niektórzy żałobnicy zdecydowali się na symboliczne wiązanki lub pojedyncze kwiaty.

12:26

Znani przyjaciele pożegnali Bożenę Dykiel. Polały się łzy nie tylko u Joanny Jabłczyńskiej

Bardzo smutny dzień...

12:19

Ewa Ziętek pożegnała koleżankę po fachu.

Pogrzeb Dykiel

12:15

W pewnym momencie w kościele rozległ się dźwięk, który zakłócił mszę, a ksiądz musiał zaapelować o wyłączenie telefonów komórkowych!

Pogrzeb Bożeny Dykiel

12:14

Na mszy pojawiło się wiele osób, które pragnęły oddać hołd zmarłej aktorce.

Pogrzeb Bożeny Dykiel

12:07

Na pogrzeb Bożeny Dykiel przybyło wiele znanych osób. Wzrok przyciągała Emilia Krakowska. Aktorka czarny strój ozdobiła czerwonym szalem, a w dłoni niosła czerwone kwiaty.

Pogrzeb Bożeny Dykiel

11:56

Taką Bożenę Dykiel zapamiętamy!

Pogrzeb Bożeny Dykiel

11:56

Pogrzeb Bożeny Dykiel

11:45

Najbliżsi zmarłej aktorki poprosili żałobników nie o kwiaty, a o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

11:42

Mszę zaplanowano na godzinę 12, ale żałobnicy zaczęli gromadzić się w kościele dużo wcześniej. Panowała podniosła, smutna atmosfera. Bożena Dykiel był uwielbianą gwiazdą, ale też żoną, mamą i babcią.

11:27

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Rodzina aktorki ma szczególną prośbę do żałobników

11:26

Kilka dni temu w sieci pojawił się nekrolog Dykiel. 

12 lutego 2026 roku odeszła w wieku 77 lat Nasza Ukochana Żona, Mama i Babcia.

11:23

Nie żyje Bożena Dykiel! Serialowy mąż zdradza, jak bardzo ją kochał i jak bardzo mu jej brakuje

Bożena Dykiel odeszła niespodziewanie. Przykrą wiadomość o śmierci legendarnej aktorki przekazał ksiądz Andrzej Luter. 

