Skandal na pogrzebie Bożeny Dykiel. Ksiądz przerwał kazanie! Musiał apelować do uczestników uroczystości

2026-02-25 12:36

Na mszy pogrzebowej Bożeny Dykiel doszło do niekomfortowej sytuacji. W kościele doszło do zamieszania i ksiądz musiał upomnieć uczestników ostatniego pożegnania aktorki. Kapłan był oburzony tym, co się działo! Nasz informator zdradził, co wydarzyło się na miejscu.

Wpadka na pogrzebie Bożeny Dykiel 

Pogrzeb Bożeny Dykiel to smutny moment dla polskiego kina i telewizji. 25 lutego 2026 roku odbył się pogrzeb, na którym zgromadzili się bliscy zmarłej, jej przyjaciele z branży, współpracownicy oraz fani. Msza pogrzebowa odbyła się w wyjątkowym miejscu - Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Uroczystość nie przebiegła jednak bez zakłóceń. Podczas mszy świętej doszło do sytuacji, która oburzyła księdza prowadzącego nabożeństwo. W kościele można było usłyszeć... dźwięki telefonów. Dzwoniły tyle razy, że kapłan był zmuszony zwrócić uwagę uczestnikom ostatniego pożegnania aktorki. Informator Super Expressu był na miejscu i zdradził, jak wyglądała sytuacja.

Bożena Dykiel nie żyje

Ksiądz przerwał kazanie!

Jak dowiedzieliśmy się od uczestnika mszy pogrzebowej Bożeny Dykiel, dzwoniący telefon można było usłyszeć aż trzy razy i bardzo oburzyło to księdza. Duchowny postanowił przerwać kazanie! 

Komuś dzwoni i ksiądz przerwał kazanie. Ludzie się oburzyli i też zwrócili uwagę - pisze nam osoba, która znajdowała się w tym czasie w Kościele Środowisk Twórczych.

Bożena Dykiel nie żyje

Informacja o śmierci Bożena Dykiel pojawiła się 13 lutego 2026 roku i poruszyła tysiące jej wielbicieli w całym kraju. O odejściu cenionej aktorki poinformował w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter, podkreślając jej niezwykły talent oraz wkład w rozwój polskiej kultury. Artystka miała 77 lat. Jej śmierć to ogromna strata dla świata filmu, teatru i telewizji, a także dla kolejnych pokoleń widzów. Można było ją znać z takich produkcji jak "Na Wspólnej", "Alternatywy 4", "Wyjście awaryjne", "Czterdziestolatek" czy "Dom".

Pogrzeb Bożeny Dykiel
BOŻENA DYKIEL