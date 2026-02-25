Jak wygląda małżeństwo Lecha i Danuty Wałęsów ponad pięć dekad po ślubie? Były prezydent wiele ujawnił!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-25 12:27

25 lutego 2026 roku Danuta Wałęsa obchodzi 77. urodziny! Znaczną część swojego życia spędziła u boku Lecha Wałęsy, a ich związek przeżywał wzloty i upadki. Przypominamy, jak wyglądało ich małżeństwo.

Danuta i Lech Wałęsa

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS Danuta i Lech Wałęsa
  • Zarówno Danuta, jak i Lech Wałęsa publicznie przyznają, że ich relacja przeżywa kryzys, a ich małżeństwo nie jest już takie jak dawniej.
  • Wydana w 2011 roku autobiografia Danuty Wałęsy "Marzenia i tajemnice" ujawniła kulisy życia u boku Lecha Wałęsy, ukazując, że jego aktywność w "Solidarności" odbywała się kosztem rodziny.
  • W domu Danuta Wałęsa "przejęła władzę", a Lech Wałęsa przyznaje, że żona go pilnuje i dba o niego. Jednocześnie Lech Wałęsa wspiera finansowo rodzinę, choć żartobliwie nazywa żonę "największą pijawą".

Danuta Mirosława Wałęsa, z domu Gołoś, jest polską działaczką społeczną, która pełniła rolę pierwszej damy w latach 1990-1995. Jej małżeństwo z Lechem Wałęsą, przyszłym liderem "Solidarności", zostało zawarte 8 listopada 1969 roku. Wspólnie wychowali ośmioro dzieci, a ich związek od dekad pozostaje w centrum uwagi mediów. Szczególne poruszenie wywołały wspomnienia Danuty Wałęsy, które znacząco wpłynęły na postrzeganie ich małżeństwa przez opinię publiczną.

Wydana w 2011 roku książka "Marzenia i tajemnice" okazała się zaskoczeniem dla wielu czytelników. Danuta Wałęsa odsłoniła w niej prywatne kulisy życia u boku noblisty i lidera opozycji. Wspominała, że aktywność w "Solidarności" odbywała się kosztem rodziny, a codzienne obowiązki w praktyce spoczywały na jej barkach. Z jej relacji można wywnioskować, że to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze poważne kryzysy w ich związku. Publikacja autobiografii żony nie spotkała się jednak z jego aprobatą.

- Mówią do mnie tak: Stary, ty musisz mieć pieniądze i nie gadaj, że nie masz! Tak mi mówi rodzina. I muszę im dawać. Wszyscy tak robią. A żona to największa pijawa! – mówił w innym wywiadzie dla "Super Expressu". Danuta Wałęsa również nie kryła żalu.

- Czasem myślę, że on mnie nigdy nie kochał. Tyle spraw było ode mnie ważniejszych. On też nie pozwala mi się kochać tak, jak kiedyś. Jesteśmy obok siebie, a nie razem. A ja bym chciała, żeby był ze mną, jak dawniej - mówiła była pierwsza dama w wywiadzie z "Vivą" w 2012 roku.

Zwierzenia Lecha Wałęsy

Z biegiem lat także Lech Wałęsa publicznie przyznawał, że ich relacja nie jest już taka jak dawniej.

- My pasowaliśmy do siebie. Szczególnie pasowaliśmy w tym trudnym czasie, gdy mieliśmy masę problemów rodzinnych i innych, to pasowaliśmy - ocenił.

Jednocześnie zarzucał żonie wszczynanie sprzeczek o drobiazgi. Na początku 2025 roku, w rozmowie z "Super Expressem", wyraził się wprost.

Lech Wałęsa zaskoczył oceną Trumpa. Padły słowa o "zdrajcy" i Noblu

- Mamy siebie dość. Nie jest tak, jak kiedyś. Do pięćdziesiątki było dobrze, potem gorzej - stwierdził.

Małżeństwo Wałęsów trwa już ponad 50 lat. W tym czasie doświadczyli zarówno triumfów, jak i prywatnych kryzysów. Były prezydent w podcaście "WojewódzkiKędzierski" z uśmiechem przyznał: "W domu nie jestem szefem. W domu szefem jest Danuta. Przejęła władzę, kiedy przyjechałem do Warszawy i teraz nie chce oddać."

Strategia na trudne chwile

Lech Wałęsa ujawnił tajemnicę ich związku: kiedy żona ma do niego pretensje, po prostu obraca to w żarty.

- Codziennie jestem przesłuchiwany przez żonę w domu. Takie jest życie. Biorę i obracam to jednak w żarty, dziś rano miałem ostatnie przesłuchanie - przyznaje w rozmowie z nami.

Były prezydent, mimo że nie zawsze mu się to podoba, podkreśla, że żona musi o niego dbać i pilnuje go w wielu kwestiach.

- A to, że nie wypiłem czegoś, że mam niedobre ciśnienie, że płynów za mało piję czy nie dbam o wiele rzeczy - wyliczał - W domu nie jestem szefem, żona w domu rządzi i jest szefem - skwitował.

Domowe obowiązki 

Legendarny przywódca "Solidarności" w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" w swoim biurze w Gdańsku, uczciwie przyznał, że żonie w domowych obowiązkach raczej nie pomaga. Jest jednak wyjątek – jako wykwalifikowany elektryk, wkręca żarówki. 

Czasem, ale tylko za pozwoleniem małżonki, robi zakupy, choć – jak sam mówił w rozmowie z nami – w gospodarowaniu pieniędzmi jest "niezręczny". Za to cały czas je "donosi", pomagając finansowo swoim dzieciom.

- Kto ma pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci ten ma trud – tłumaczy w swoim stylu. Zaznacza jednak, że jego córki i synowie "daleko się usamodzielniły" i jego pomoc nie jest systematyczna, tylko "od przypadku do przypadku."

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Lech Wałęsa:

Dom Lecha Wałęsy
Galeria zdjęć 19
Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą?
Pytanie 1 z 12
Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać"
Biedrzycka Expressem | 2026 02 25
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA WAŁĘSA
LECH WAŁĘSA