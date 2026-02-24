Mentzen pokazał zdjęcie sprzed 20 lat. „Byłem typowym kucem”

Sławomir Mentzen opublikował archiwalne zdjęcie z 2006 roku, wspominając początki swojej politycznej drogi u boku Janusza Korwin-Mikkego.

Lider Nowej Nadziei z autoironią opisał siebie sprzed lat jako "typowego kuca" i "młodego korwinistę", działającego w "piwnicy" polskiej polityki.

Wpis to nie tylko sentymentalna podróż, ale i polityczny apel do sympatyków, zachęcający do wstąpienia do Nowej Nadziei i aktywnego działania.

Co skłoniło Mentzena do tak osobistego wyznania i jak te wspomnienia wpłyną na jego obecny wizerunek? Sprawdź, co ujawnił!

Mentzen pokazał archiwalne zdjęcie. Wspomina początki i „czasy piwnicy”

Sławomir Mentzen opublikował na Facebooku wpis, w którym wrócił do swoich politycznych początków. Powodem była okrągła rocznica, jak napisał, równo 10 lat temu, 24 lutego 2016 roku, został członkiem partii KORWiN i zaczął poważnie angażować się w działalność polityczną.

„Mam dzisiaj okrągłą rocznicę. Równo 10 lat temu, 24 lutego 2016 roku, zostałem członkiem partii KORWiN i poważnie zaangażowałem się w działalność w partii” - napisał.

Jednocześnie zaznaczył, że jego historia ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego zaczęła się znacznie wcześniej „nie 10, a już 20 lat temu”. Polityk napisał, że podczas porządków odnalazł fotografię, której od dawna szukał. Jak relacjonuje, to zdjęcie z początku 2006 roku dokumentuje jego pierwsze spotkanie z Januszem Korwin-Mikkem.

„Robiąc ostatnio porządki w gabinecie, znalazłem zdjęcie, którego wcześniej długo szukałem. Początek 2006 roku (niemal równo 20 lat temu) i moje pierwsze spotkanie z Januszem Korwin-Mikkem” — czytamy we wpisie.

Mentzen opisał też siebie sprzed lat w mocno autoironicznym tonie. Wspominając czas studiów w Toruniu, napisał, że miał niespełna 20 lat i był „typowym wtedy dla tego środowiska kucem z długimi, niezadbanymi włosami i w koszuli w kratę”. Dodał również:

„Co więcej byłem świeżo po studiowaniu informatyki, więc idealnie wpisywałem się w stereotyp młodego korwinisty”.

We wpisie nie zabrakło też opisu realiów politycznych sprzed lat. Lider Nowej Nadziei wrócił do czasów, gdy środowisko Korwin-Mikkego pozostawało na marginesie głównego nurtu. Jak napisał, „mała salka, może 30 osób” była wtedy normą, a całe środowisko funkcjonowało w politycznej niszy. Najmocniej wybrzmiewa fragment: „Nasze środowisko żyło wtedy w piwnicy”. Mentzen doprecyzował ten obraz, pisząc o „sondażach poniżej błędu statystycznego”, „totalnej blokadzie medialnej” i braku realnej nadziei, że uda się zrobić coś więcej niż tylko narzekać na rzeczywistość.

Polityk wrócił także do kulis swojego pierwszego kontaktu z JKM po spotkaniu. Z dystansem do siebie przyznał, że próbował przedstawiać własne pomysły na rozwój partii, choć sam nie miał jeszcze doświadczenia.

„Jak każdy, byłem wtedy pewien, że nie mając podstawowej wiedzy i żadnego doświadczenia, wiem lepiej niż prezes partii, co należy robić 🙂” — napisał.

W dalszej części wpisu Mentzen opisał, jak z sympatyka stał się partyjnym działaczem, a z czasem przejął stery po Januszu Korwin-Mikkem. Podkreślił, że początkowo nie planował wstąpienia do partii, ale później zdecydował się na ten krok i sam organizował spotkania w Toruniu. Dziś patrzy na tę drogę z perspektywy dwóch dekad i przyznaje:

„Do głowy by mi wtedy nie przyszło, że po wielu latach zacznę prawie codziennie współpracować z JKM, a z czasem zastąpię go na stanowisku prezesa”. Całość podsumował mocną deklaracją: „Te 20 lat to połowa mojego życia. Czy było warto się zaangażować? Oczywiście!”.

Wpis ma jednak nie tylko wspomnieniowy charakter. To także wyraźny apel polityczny do sympatyków. Sławomir Mentzen zachęca do dołączenia do Nowej Nadziei i aktywności w życiu publicznym. W końcówce pisze wprost:

„Jeśli cenisz wolność, własność i sprawiedliwość, marzysz o silnej, dumnej i bogatej Polsce, chcesz nam pomóc i dołączyć do naszej drużyny, wstąp do Nowej Nadziei!”. Dodaje też mobilizującą puentę: „Przestań liczyć na to, że może kiedyś coś się zmieni. Weź sprawy w swoje ręcę i sam to zmień!”.

Archiwalne zdjęcie i rozbudowana opowieść o początku drogi politycznej budują obraz konsekwencji oraz wieloletniego związku Mentzena ze środowiskiem wolnościowym. To jednocześnie sentymentalny wpis dla sympatyków i polityczny komunikat skierowany do osób, które dziś obserwują jego działalność.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki & Sławomir Mentzen

