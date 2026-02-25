Znani przyjaciele pożegnali Bożenę Dykiel. Polały się łzy nie tylko u Joanny Jabłczyńskiej

Paula Dąbrowska
2026-02-25 12:21

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła prawie całą Polską. Nic dziwnego, kultowa aktorka była znana wielu Polakom z roli Marii Zięby w "Na Wspólnej". Nic dziwnego, że m.in. aktorzy z obsady serialu nie mogą pogodzić się ze śmiercią ich koleżanki. Wielu z nich pojawiło się na pogrzebie aktorki. Nie kryli swojego poruszenia i łez.

Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła Polską 

Bożena Dykiel była jedną z wybitniejszych aktorek teatralnych, filmowych i serialowych w Polsce. Stworzyła dziesiątki niezapomnianych ról, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda ("Wesele", "Ziemia obiecana") czy Stanisław Bareja ("Alternatywy 4"). Miliony widzów kojarzyć ją jednak będzie z kultową rolą Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej". Aktorka grała tam przez 20 lat! 

Bożena Dykiel przez lata zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kobieta bagatelizowała problemy z sercem, a dokładnie wadę zastawki. Dalej żyła intensywnie, bez patrzenia na swój stan. W końcu jej organizm powiedział jej - stop. Podczas jednego dnia nagrywek kobieta zasłabła - z przemęczenia i przez problemy właśnie z sercem. Dlatego też postanowiła wycofać się z aktorstwa. W serialu Maria wyjechała do siostry, w rzeczywistości Bożena oddała się na odpoczynek przy swoim ukochanym ogrodzie. 

Tak wyglądał pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki

To oni pożegnali Bożenę Dykiel. Gwiazdy zalane łzami w ostatnim pożegnaniu aktorki 

Mimo to aktorka utrzymywała kontakt z innymi aktorami z serialu. Regularnie dzwoniła do Anny Guzik i prosiła ją o zdjęcia jej dzieci. Wymieniała się też z nią przemyśleniami na temat życia. Nikt się nie spodziewał, że nadejdzie ten dzień.

Gwiazdy pożegnały Bożenę Dykiel dokładnie 25 lutego 2026 roku na warszawskich Powązkach. Na pogrzebie pojawiła się skromnie ubrana Anna Guzik, która w smutku udała się do kaplicy. Równie przybita szła Joanna Jabłczyńska - widać, że przeżyła śmierć swojej serialowej koleżanki. Przyszła też Emilia Krakowska, która postanowiła oddać hołd swojej zawodowej koleżance. Pojawił się również serialowy mąż Bożeny Dykiel, czyli Mirosław Hryniewicz

Zobaczcie w galerii zdjęć, kto pożegnał Bożenę Dykiel. Łzy same cisną się do oczu

Pogrzeb Bożeny Dykiel
