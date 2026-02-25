Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła Polską

Bożena Dykiel była jedną z wybitniejszych aktorek teatralnych, filmowych i serialowych w Polsce. Stworzyła dziesiątki niezapomnianych ról, współpracując z najwybitniejszymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda ("Wesele", "Ziemia obiecana") czy Stanisław Bareja ("Alternatywy 4"). Miliony widzów kojarzyć ją jednak będzie z kultową rolą Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej". Aktorka grała tam przez 20 lat!

Bożena Dykiel przez lata zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kobieta bagatelizowała problemy z sercem, a dokładnie wadę zastawki. Dalej żyła intensywnie, bez patrzenia na swój stan. W końcu jej organizm powiedział jej - stop. Podczas jednego dnia nagrywek kobieta zasłabła - z przemęczenia i przez problemy właśnie z sercem. Dlatego też postanowiła wycofać się z aktorstwa. W serialu Maria wyjechała do siostry, w rzeczywistości Bożena oddała się na odpoczynek przy swoim ukochanym ogrodzie.

Mimo to aktorka utrzymywała kontakt z innymi aktorami z serialu. Regularnie dzwoniła do Anny Guzik i prosiła ją o zdjęcia jej dzieci. Wymieniała się też z nią przemyśleniami na temat życia. Nikt się nie spodziewał, że nadejdzie ten dzień.

Gwiazdy pożegnały Bożenę Dykiel dokładnie 25 lutego 2026 roku na warszawskich Powązkach. Na pogrzebie pojawiła się skromnie ubrana Anna Guzik, która w smutku udała się do kaplicy. Równie przybita szła Joanna Jabłczyńska - widać, że przeżyła śmierć swojej serialowej koleżanki. Przyszła też Emilia Krakowska, która postanowiła oddać hołd swojej zawodowej koleżance. Pojawił się również serialowy mąż Bożeny Dykiel, czyli Mirosław Hryniewicz.

