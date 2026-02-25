Wyjątkowy symbol na pogrzebie Bożeny Dykiel. Tylko prawdziwi fani to dostrzegą

Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel zgromadziły liczne grono osób związanych z teatrem, filmem i telewizją. Przyjaciele, współpracownicy i wielbiciele talentu aktorki dzielili się wspomnieniami i anegdotami, podkreślając zarówno jej ciepło i poczucie humoru, jak i wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm. Nie zabrakło wątków związanych z popularnym serialem "Na Wspólnej", w którym zmarła aktorka grała przez ponad 20 lat.

Bożena Dykiel żegnana przez wielu. Wśród żałobników gwiazdy "Na Wspólnej"

Serial "Na Wspólnej", w którym Bożena Dykiel grała jedną z głównych ról, zyskał ogromną popularność dzięki barwnym postaciom i wciągającym historiom. Maria Zięba, grana przez Dykiel od samego początku produkcji aż do wiosny 2025 roku, stała się jedną z ulubionych postaci widzów. Aktorka spędziła na planie ponad dwie dekady, a tuż przed jej śmiercią pojawiły się pogłoski, że wróci do ekipy i tym samym serialowa Maria powróci z dalekiego wyjazdu. Tak się jednak nie stanie. Koledzy z "Na Wspólnej" pożegnali Bożenę Dykiel wieńcem z białych róż, na którym znalazł się piękny napis.

Ten szczegół wzruszy fanów. Wyjątkowo wymowny symbol

Kwiaty od ekipy serialu to nie wszystko. Wielu fanom "Na Wspólnej" z pewnością łezka za kręci się w oku na widok zdjęcia, które podczas uroczystości pożegnalnych stanęło tuż obok urny z prochami aktorki. Widzimy na nim uśmiechniętą Bożenę Dykiel z kwiatami. Pochodzi ono z nagrania promującego serial TVN. Zmarłą artystkę w tym wydaniu mogliśmy zobaczyć chociażby w specjalnym materiale przygotowanym przez produkcję ku jej pamięci. To niewątpliwie wyjątkowo ważny, piękny oraz nieprzypadkowy symbol dla miłośników talentu Bożeny Dykiel i jej najpopularniejszej serialowej roli. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

