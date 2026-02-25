Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel. Wieńce ze wzruszającymi napisami w hołdzie dla aktorki

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Aktorka, znana z wielu ról filmowych, serialowych i teatralnych, zaskarbiła sobie sympatię widzów swoją autentycznością, talentem komediowym i dramatycznym oraz niezwykłą energią. Jej kreacje aktorskie na stałe wpisały się do kanonu polskiej kinematografii i teatru. Aktorka pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, który będzie inspirował kolejne pokolenia.

Bożena Dykiel żegnana przez tłumy

Na uroczystości zaplanowanej na południe w środę 25 lutego zjawiło się wiele osób chcących pożegnać zmarłą legendę. To nie tylko członkowie rodziny czy przyjaciele, ale również liczni koledzy z planów filmowych, znajomi i współpracownicy z branży czy wreszcie - fani talentu artystki. Bożena Dykiel spocznie w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązki Wojskowe po uroczystości w Kościele Środowisk Twórczych przy stołecznym Placu Teatralnym. Pogrzeb ma charakter państwowy, a bliscy aktorki zwrócili się z prośbą o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Wieńce ku czci aktorki. Żałobnicy przynieśli piękne kwiaty

Choć rodzina zaapelowała, by zamiast kwiatów opłakujący Bożenę Dykiel wybierali pomoc placówce w Laskach, na ostatnim pożegnaniu nie mogło zabraknąć tradycyjnych wieńców. Przepiękne wiązanki świadczą o szacunku do zmarłej legendy aktorstwa i chęci pożegnania jej w jak najbardziej godny sposób. Kwiaty przynieśli nie tylko bliscy, ale również przedstawiciele władz państwowych. Z uwagi na wybitne osiągnięcia artystki na jej pogrzebie pojawiły się wieńce od Prezydenta RP, Karola Nawrockiego, oraz szefowej resortu kultury, Marty Cienkowskiej. Kwiaty złożyły też załogi Teatru Narodowego, Stowarzyszenia Filmowców Polskich czy Związku Artystów Scen Polskich. "Żegnaj, kochana Bożenko", "Kochanej Bożence", "Na zawsze w sercach" - czytamy we wzruszających słowach na wstęgach. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

ZOBACZ TEŻ: Przygnębiony Olaf Lubaszenko na pogrzebie taty. Przytulał go Robert Janowski

Przejmujące słowa od ekipy "Na Wspólnej". Aktorka grała tam przez ponad 20 lat

Wieniec białych róż przygotowała załoga serialu, w którym Bożena Dykiel grała przez ponad dwie dekady. Widzowie pokochali ją za rolę pani Marii Zięby w "Na Wspólnej". Po raz ostatni wystąpiła w nim w kwietniu 2025 roku. Od tamtej pory mówiło się o możliwym powrocie aktorki na plan i zarazem powrocie jej serialowej postaci z wyjazdu do Hiszpanii. Pogłoski pojawiły się nawet na kilka dni przed śmiercią Dykiel. Koleżankę pożegnali współpracownicy z "Na Wspólnej". Jak czytamy na wieńcu:

"Bożenko, zostaniesz w naszych sercach - 'Wspólna'"

14