Prezydent Częstochowy zatrzymany. CBA weszło o świcie

Na polecenie prokuratora ze Prokuratura Krajowa funkcjonariusze Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadzili w środę, 25 lutego 2026 roku działania, w wyniku których zatrzymany został prezydent Częstochowa, Krzysztof M. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

— Czynności realizowane są na polecenie prokuratury, a ich zakres obejmuje m.in. zabezpieczenie dokumentów — wyjaśnił, dodając, że na obecnym etapie śledztwa nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące ewentualnych zarzutów.

Z przekazanych informacji wynika, że zatrzymanie ma związek z postępowaniem dotyczącym podejrzenia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Równolegle prowadzone są czynności procesowe, w tym przeszukania oraz zabezpieczanie dokumentacji w kilku lokalizacjach na terenie miasta.

Po zakończeniu działań zatrzymany ma zostać doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie będą wykonywane dalsze czynności procesowe z jego udziałem. Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących zakresu sprawy ani tego, czy w postępowaniu przewidziane są kolejne zatrzymania.

Sprawa jest w toku, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu pierwszych czynności.

Co wiadomo o Krzysztofie M.?

Krzysztof M. to wieloletni samorządowiec i polityk związany z lewicą, który od ponad dekady stoi na czele Częstochowa. Urodził się 27 maja 1974 roku w Radomsko. Z wykształcenia jest inżynierem – ukończył budownictwo oraz zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej, gdzie angażował się również w działalność studencką.

Swoją drogę publiczną rozpoczął od pracy w lokalnych strukturach samorządowych i partyjnych. Związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w którym stopniowo awansował, kierując m.in. częstochowskimi strukturami partii i działając w jej władzach regionalnych. W latach 2002–2007 był radnym miasta, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego rady, a także pracował w administracji powiatowej.

W 2007 roku zdobył mandat posła na Sejm, kandydując z listy lewicowej koalicji. W parlamencie pracował m.in. w komisji śledczej badającej wpływy na służby i wymiar sprawiedliwości. Mandat złożył w 2010 roku, gdy po zwycięstwie w wyborach samorządowych objął urząd prezydenta Częstochowy.

Od tego czasu mieszkańcy miasta wielokrotnie powierzali mu władzę. Wygrywał kolejne wybory samorządowe – w 2014 i 2018 roku, a następnie ponownie uzyskał reelekcję w 2024 roku, co uczyniło go jednym z najdłużej urzędujących włodarzy dużych miast w regionie. W międzyczasie działał także na forum europejskim jako członek Komitetu Regionów, pracując w komisjach zajmujących się polityką gospodarczą oraz społeczną.

Jego kariera obejmowała również udział w radach nadzorczych spółek komunalnych i wodociągowych, co wpisywało się w obszar zarządzania infrastrukturą miejską i usługami publicznymi.