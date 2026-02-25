Napadł na pracownicę kantoru i zniknął z gotówką

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielę, 22 lutego około godziny 6:30, zaledwie chwilę po otwarciu kantoru przy ulicy Bogumińskiej w Chałupkach. Spokojny poranek zamienił się w sceny rodem z kryminału, gdy do lokalu wtargnął zamaskowany mężczyzna.

Napastnik miał na twarzy czarną kominiarkę i — według wstępnych ustaleń — posługiwał się niebezpiecznym narzędziem, przypominającym tasak lub młotek. Ubrany był w niebieską kurtkę z kapturem, czarne spodnie i czarne buty, a na dłoniach miał jasne rękawice robocze.

Mężczyzna użył przemocy wobec pracownicy kantoru, po czym zamknął ją w jednym z pomieszczeń. Następnie zabrał z kasy gotówkę w różnych walutach. Straty oszacowano na ponad 91 tysięcy złotych.

Po dokonaniu rozboju sprawca wybiegł z lokalu i oddalił się w nieznanym kierunku. Według nieoficjalnych informacji mógł uciekać w stronę granicy z Czechy.

Napad na kantor. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz techników kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli zbieranie materiału dowodowego. Funkcjonariusze analizują monitoring i sprawdzają wszystkie możliwe tropy, które mogą doprowadzić do ustalenia tożsamości sprawcy.

Jak informują mundurowi z Komenda Policji w Raciborzu, poszukiwania napastnika są prowadzone intensywnie, a każda informacja może okazać się kluczowa.

Policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które w niedzielny poranek przebywały w rejonie ulicy Bogumińskiej lub widziały podejrzanie zachowującego się mężczyznę, o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefonicznie pod numerami 47 85 562 00, 47 85 562 55 albo pod numerem alarmowym 112.

Śledczy podkreślają, że nawet z pozoru nieistotny szczegół może pomóc w zatrzymaniu sprawcy i wyjaśnieniu okoliczności tego zuchwałego napadu.

