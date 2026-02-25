Dziesiątki wykorzystywań seksualnych dzieci w diecezji sosnowieckiej

Komisja „Wyjaśnienie i Naprawa” zajmująca się badaniem nadużyć wobec małoletnich w Diecezja Sosnowiecka dotarła do nowych materiałów, które mogą znacząco rozszerzyć wiedzę o skali problemu. Chodzi przede wszystkim o dziennik korespondencji elektronicznej kurii z lat 2011–2016 oraz część dokumentów zabezpieczonych wcześniej przez Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu podczas działań w sądzie biskupim.

O uzyskaniu dostępu do tych materiałów poinformował przewodniczący komisji Tomasz Krzyżak. Jak podkreślił, dokumenty są obecnie szczegółowo analizowane, a wszelkie nowe ustalenia mają zostać ujęte w końcowej wersji raportu.

Komisja została powołana przez biskupa sosnowieckiego i rozpoczęła prace w pełnym składzie jesienią 2024 roku. Już w lutym opublikowała częściowy raport, który po raz pierwszy w tak szerokim zakresie opisał przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich na terenie diecezji. Po jego publikacji udało się jednak ustalić, gdzie znajduje się brakujący wcześniej dziennik korespondencji kurii, do którego komisja wcześniej nie miała dostępu.

Według przewodniczącego, archiwum zostało odzyskane dzięki osobom zaangażowanym w jego wdrożenie i obsługę w poprzednich latach. Równolegle prokuratura przekazała kurii część dokumentów zabezpieczonych podczas przeszukania w 2024 roku. Teraz są one poddawane szczegółowej kwerendzie.

Śledczy chcą sprawdzić, czy materiały zawierają nowe fakty lub potwierdzenia wątków już opisanych. Wszystkie ustalenia mają zostać włączone do raportu końcowego, który ma podsumować skalę nadużyć oraz reakcję instytucji na zgłoszenia.

Prokuratura zwróciła się także do komisji o przekazanie pełnej, niezanonimizowanej wersji raportu. Dokument w takiej formie otrzymali wcześniej biskup diecezjalny oraz przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, a następnie — zgodnie z procedurą — został przekazany śledczym.

Co najmniej 50 dzieci wśród ofiar

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że osobom reprezentującym instytucje kościelne przypisuje się skrzywdzenie minimum 50 dzieci. Komisja wskazała kilkadziesiąt osób, wobec których pojawiły się zarzuty — wśród nich są głównie duchowni, ale także osoby świeckie związane z działalnością kościelną.

Część spraw została potwierdzona, inne są nadal badane. W wielu przypadkach postępowania prowadzone przez organy ścigania wciąż trwają. Komisja podkreśla, że liczba ofiar może być wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki musiały zostać zgłoszone lub udokumentowane.

W ostatnich latach zatrzymano kilku duchownych i osoby związane z diecezją, którym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw wobec dzieci. W części spraw procesy sądowe nadal się toczą, a w innych zapadły już wyroki.

Jedno z postępowań dotyczyło byłego księdza, który został prawomocnie skazany za przestępstwa niezwiązane z nadużyciami seksualnymi. W innych przypadkach zarzuty obejmują czyny o charakterze seksualnym wobec nieletnich, a także posiadanie materiałów pedofilskich.

Śledztwo prowadzone przez Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zostało wszczęte w 2023 roku na podstawie informacji ujawnionych w toku innego postępowania.

Rozprawa księdza Jacka K. podejrzanego o pedofilię:

7

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną

Wątek nadużyć pojawił się również przy okazji śledztwa dotyczącego zabójstwa młodego diakona w Sosnowcu. Z ustaleń wynikało, że sprawcą był duchowny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie.

Obaj byli związani z miejscową katedrą. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy, jednak ujawnione okoliczności przyczyniły się do szerszego badania problemów w diecezji.