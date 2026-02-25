Wetrzyj to w plamy z potu na koszulce. Po praniu nie będzie po nich śladu. Usuwa zabrudzenia z potu na różnego rodzaju tkaninach

Żółte plamy z potu to wyzwanie, ale drogie odplamiacze to nie jedyne rozwiązanie.

Odkryj moc sody oczyszczonej, która wybieli ubrania i usunie nieprzyjemne zapachy.

Poznaj alternatywę w postaci kwasku cytrynowego – łagodniejszego, ale skutecznego.

Sprawdź, jak proste domowe sposoby przywrócą Twoim ubraniom świeżość i czystość!

Wymieszaj z wodą w równych proporcjach i nałóż na plamy od potu

Jasne, a w szczególności białe ubrania są niezwykle trudne w utrzymaniu ich w czystości. Nawet regularne pranie w odpowiedniej temperaturze nie zawsze gwarantuje, że ubrania będą czyste. Szczególnie trudne w praniu mogą okazać się plamy z poty. Żółte zabrudzenia od potu często nie dopierają się nawet po kilku cyklach prania. W takiej sytuacji najczęściej sięgamy po profesjonalne odplamiacze. Mogą one jednak okazać się za mocne dla delikatnych tkanin. Zanim zatem pójdziesz do sklepu po odplamiacz spróbuj domowych sposobów. Często są one równie skuteczne. Na żółte plamy z poty świetnie sprawdzi się klasyczna soda oczyszczona. To naturalny proszek, który już nasze babcie wykorzystywały podczas prania. Soda oczyszczona delikatnie wybiela tkaniny i usuwa trudne plamy. Dodatkowo soda oczyszczona niweluje brzydkie zapachy, co jest niezwykle przydatne podczas wywabiania plam z potu. Soda to także działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wystarczy, że wymieszasz sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach. Powinna postaw gęsta pasta, którą wetrzyj w plamy. Jeżeli zabrudzenia są duże to pozostaw sodę oczyszczona na 20 minut. Po tym czasie upierz ubrania jak zawsze w pralce.

Jak pozbyć się plam od potu na ubraniach?

Innym sposobem na żółte plamy z potu jest kwasek cytrynowy. Ma on podobne działanie jak ocet, ale jest delikatniejszy i ma przyjemniejszy zapach. Pranie ubrań z dodatkiem kwasku cytrynowego jest banalnie proste. Możesz wsypać kilka łyżek kwasku bezpośrednio do bębna pralki lub zaaplikować go bezpośrednio na plamę. Kwasek cytrynowy delikatnie wybiela i usuwa plamy. Ma działanie delikatniejsze od octu dlatego z powodzeniem możesz go stosować na delikatniejszych tkaninach.